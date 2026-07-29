NFL: Minnesota Vikings geben Star-Tackle Mega-Vertrag

NFL NFL - Rams-Coach schießt gegen Medien: "Mir scheißegal!" Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Die Minnesota Vikings haben mit einem ihrer Schlüsselspieler verlängert. Offensive Tackle Brian O'Neill unterschreibt einen Mega-Vertrag.

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, haben die Minnesota Vikings mit Brian O'Neill verlängert. Der Right Tackle hat demnach eine Vertragsverlängerung um vier Jahre im Wert von bis zu 96 Millionen Dollar unterzeichnet. 49ers-Coach Shanahan räumt Schuld bei Autounfall ein: "Habe sie gerammt" Laut "Over the Cap" wird er damit der viertbestbezahlte Right Tackle der NFL, knapp hinter Lane Johnson von den Philadelphia Eagles auf Platz drei. O'Neill wäre am Ende der kommenden Spielzeit zum Free Agent geworden. 2021 hatte er einen Fünfjahresvertrag im Wert von bis zu 92,5 Millionen Dollar geschrieben. Sein neues Arbeitspapier läuft nun bis zur Saison 2030.

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O'Neill soll Murray oder McCarthy beschützen Der 30-Jährige wurde 2018 in der zweiten Runde von den Vikings gedraftet und spielt seitdem für die Franchise. In acht Saisons wurde er zwei Mal für den Pro Bowl nominiert und gilt als einer der wichtigsten Spieler des Teams. Er ist jemand, der seit meiner Ankunft hier und schon lange davor alles gegeben hat“, sagte Head Coach Kevin O'Connell. "Und diese Organisation bedeutet ihm, unseren Fans und unseren Eigentümern so viel. … Ich weiß, dass Brian da rausgehen und sein bisher bestes Jahr hinlegen wird - angesichts der Art von Offseason, die er hinter sich hat, und seiner Begeisterung darüber, was wir in der Offensive auf die Beine stellen und wie es von hier aus weitergeht." Wie diese Offensive in der kommenden Saison aussehen wird, ist allerdings noch nicht ganz klar. Auf der Quarterback-Position liefern sich Neuzugang Kyler Murray und der ehemalige Erstrunden-Pick J.J. McCarthy ein Duell um die Rolle des Starters. Browns statten Defense-Star mit Rekordvertrag aus In der Sendung "Get Up" hatte Schefter vor kurzem erklärt, dass er davon ausgehe, dass der ehemalige Cardinals-Spieler den Zuschlag erhält, vieles aber auch vom Trainingslager abhänge. Der 28-Jährige könnte die zuletzt schwache Offensive der Franchise wieder beleben, nachdem McCarthy, Carson Wentz und Max Brosmer in der vergangenen Saison allesamt keine gute Figur abgaben. Ligaweit erzielte das Team nur die siebtwenigsten Punkte und fünftwenigsten Yards - und das, obwohl sie mit Justin Jefferson einen der besten Wide Receiver der NFL als Anspielstation haben.

Vikings-GM lobt O'Neill: "Er ist ein Grundpfeiler" Die Vikings hatten zu Beginn der Offseason erste Gespräche mit O'Neill geführt, den Prozess jedoch während der viermonatigen Amtszeit des Interims-General-Managers Rob Brzezinski auf Eis gelegt. Nachdem die Franchise den ehemaligen stellvertretenden Geschäftsführer der Seattle Seahawks, Nolan Teasley, als festen Nachfolger für den entlassenen GM Kwesi Adofo-Mensah eingestellt hatten, wurden die Gespräche wieder aufgenommen. "Wenn man in Seattle arbeitet, weiß man, was für ein großartiger Spieler er ist", so Teasley. "Und wenn man dann hierherkommt, ist es ein Privileg, den Menschen kennenlernen zu dürfen, Zeit mit ihm zu verbringen und zu verstehen, wie hoch er innerhalb des Vereins geschätzt wird." Und weiter: "Er ist ein vollendeter professioneller Anführer, den einfach jeder in so hohem Ansehen hält. Er ist ein Grundpfeiler, und wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass wir ihn langfristig hier behalten können." Auch interessant: NFL Top 100: Eagles-Star zum zweiten Mal in Top 50 Und: Spezieller Grund: Darum macht Rodgers weiter

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