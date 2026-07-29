NFL NFL: Aaron Rodgers hält Rücksprache mit Frau - darum macht er weiter Videoclip • 01:50 Min Link kopieren Teilen

Aaron Rodgers spielt noch eine weitere Saison in der NFL. Eine Tatsache, die vor allem einer Person zuzuschreiben ist.

Quarterback-Superstar Aaron Rodgers geht in seine 22. NFL-Saison. Dass der Spielmacher ein weiteres Jahr für die Pittsburgh Steelers das Feld betritt, ist dabei einer ganz bestimmten Person zuzurechnen. Im Training Camp der Franchise sprach der 42-Jährige mit Medienvertretern und erklärte, er habe bereits nach der vergangenen Spielzeit über ein Karriereende nachgedacht. Dann allerdings änderten sich die Umstände. 49ers-Coach Shanahan räumt Schuld bei Autounfall ein: "Habe sie gerammt" Die Steelers installierten Mike McCarthy als neuen Head Coach. Mit ihm hatte Rodgers jahrelang bei den Green Bay Packers zusammengearbeitet und gemeinsam den Super Bowl gewonnen. Und auch die Ehefrau des viermaligen NFL-MVP sprach ihm gut zu.

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Rodgers vor letzter NFL-Saison "Ich dachte, vergangenes Jahr hätte es gewesen sein können. Und dann wurde Mike eingestellt - und ich sprach mit meiner Frau, und sie sagte: 'Du kannst noch ein Jahr machen.' Ich sagte: 'Naja, mal sehen, ob es klappt.' Und dann hat sich irgendwie alles gefügt." Im zurückliegenden Mai unterzeichnete Rodgers dann eine einjährige Vertragsverlängerung. Bereits damals erklärte er, nach der kommenden Saison sei Schluss. Auch zu Beginn des Training Camps bekräftigte er dies noch einmal. Auf die Frage eines Reporters, ob er plane, nach der kommenden Saison noch ein Jahr weiterzumachen, wurde Rodgers deutlich: "Nein. Das steht überhaupt nicht zur Debatte." Der zehnmalige Pro Bowler spielt seit 2025 für die Steelers. Seit jenem Jahr ist er auch verheiratet. Mehr als der Vorname seiner Frau, Brittani, ist allerdings nicht bekannt. Fotos des Ehepaars gibt es nicht öffentlich. Auch interessant: NFL Top 100: Eagles-Star zum zweiten Mal in Top 50