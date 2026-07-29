NFL NFL: "Ich füttere LeBron James" - Seahawks feiern Überraschung Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Kyle Shanahan hat sich bei einem Autounfall ernsthaft verletzt. Der Head Coach der San Francisco 49ers muss vorerst aussetzen und räumte eigene Schuld ein.

Kyle Shanahan war vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt. Das gaben die San Francisco 49ers auf ihren Kanälen bekannt. In dem Statement heißt es: "Kyle Shanahan, Head Coach der San Francisco 49ers, war letzte Woche in einen Autounfall verwickelt, bei dem er Verletzungen davontrug, die nicht lebensbedrohlich sind. Trainer Shanahan wird zu Beginn des Trainingslagers in begrenztem Umfang an den Teamaktivitäten teilnehmen, während er sich erholt." NFL: Las Vegas Raiders trauern um Ex-Profi Devey - Spendensammlung für Familie Laut NFL-Insider Adam Schefter soll er sich die Nase, drei Rippen und die Hand gebrochen haben und im Gesicht mit über 40 Stichen genäht worden sein. Darüber hinaus erlitt Shanahan wohl eine schwere Gehirnerschütterung. Ein enger Freund Shanahans gab zudem weitere Details preis. So seien die ersten Bilder, die er von Shanahans Frau unmittelbar nach dem Unfall bekommen hatte, beängstigend gewesen. "Wenn man es zum ersten Mal sieht und es noch ganz frisch ist und einige der Wunden noch weit offen sind, ich meine, das ist erschütternd – das ist erschütternd", sagte Chris Simms bei "PFT Live". Demnach stand der Startrainer sogar kurz davor, ein Auge zu verlieren. "Er hätte sein rechtes Auge fast verloren, oder? Die Narbe hier ist ja riesig. Das alles zu sehen, war einfach verrückt, und natürlich musste ich dabei an meinen Freund denken. Aber ja, es ist hart", betonte Simms.

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 13. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 13. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 17:00 • American Football AFLE live: 11. Spieltag: Firenze Red Lions at Paris Lights Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 17:00 • American Football AFLE live: 11. Spieltag: Firenze Red Lions at Paris Lights Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Shanahan-Unfall: GM gibt Entwarnung Bereits am Samstag gab John Lynch, GM der 49ers, Entwarnung. "Es sieht aus, als ob es allen gut geht. Kyle geht es gut. Er hat ein paar Blessuren. Er hat bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung erlitten und hat noch einige anhaltende Auswirkungen davon", erklärte er. Dennoch erwartet der 54-Jährige, dass Shanahan bei der Saisoneröffnung gegen die Rams in Australien wieder an der Seitenlinie stehen wird. In der Zwischenzeit wird Assistant Head Coach Chris Foerster gemeinsam mit den Teamkoordinatoren die Aufgaben von Shanahan übernehmen, solange dieser sich erholt. An dem Unfall waren laut Nicholas Martinez, dem Leutnant der Polizei von Palo Alto, zwei Personen beteiligt, die andere Fahrerin blieb dabei unverletzt. Martinez erklärte, dass weder Drogen noch Alkohol im Spiel waren und sich beide Fahrer gegenüber der Polizei kooperativ zeigten. Gegen keinen der beiden wurde wegen des Unfalls ein Bußgeld verhängt.

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

Kyle Shanahan äußert sich erstmals zu Autounfall Jetzt hat sich Shanahan erstmals selbst zu dem Unfall geäußert. Dabei sprach er rund 30 Minuten mit einigen Reportern aus der Bay Area in San Francisco und erklärte, dass er die Schuld an dem Zusammenprall trage. Demnach stand in einem Unfallbericht, dass der 21-jährigen Frau, mit der der 49ers-Coach kollidiert war, die Schuld für den Vorfall gegeben wurde. "Ich habe sie gerammt", stellte Shanahan am Dienstag klar. "Ich weiß nicht, warum es (in der Unfallberichtsdatenbank, Anm. d. Red) so festgehalten wurde. Im Polizeibericht steht das nicht." NFL Top 100: Eagles-Star zum zweiten Mal in Top 50 Daraufhin erläuterte er ausführlich den Unfallshergang aus seiner Perspektive: "Ich war mit 20 Meilen pro Stunde unterwegs", so der 46-Jährige. „Ich habe nicht telefoniert, aber mir ist mein Handy heruntergefallen und es hatte sich in meinem Sitz verfangen. Es lag auf meinem Schoß und ist heruntergerutscht. Ich habe mich nach unten gebeugt, um danach zu suchen, und dabei zwei Sekunden lang den Blick von der Straße genommen." Und weiter: "Als ich mich wieder aufrichtete, schlugen mir die Airbags ins Gesicht und brachen mir die Nase. Und dann sagten sie, die Sonnenblende hätte mir eine tiefe Wunde zugefügt. … Ich habe den Blick von der Straße genommen, um nach meinem Handy zu suchen, und mein Auto ist gegen jemanden geschleudert." Rückblickend sagte er: "Es ist eine dieser Straßen, auf denen es keinen Spielraum für Fehler gibt. … Als ich sie rammte, war der Aufprall einfach so heftig - ich werde nie vergessen, wie brutal er war."

- Anzeige -

- Anzeige -

Shanahan über Autounfall: "Ich bin einfach froh, dass ich überlebt habe" Shanahan erklärte, dass er gerade auf dem Rückweg von einem Termin beim Chiropraktiker im nahegelegenen Menlo Park zu seinem Zuhause in Los Altos gewesen sei, als sich der Unfall ereignete. Die Beamten vor Ort teilten ihm mit, dass er in der 25-Meilen-Zone mit etwa 20 Meilen pro Stunde gefahren sei. Er glaubte zudem nicht, dass die Frau zu schnell gefahren sei, da beide Fahrer sich im Verkehrsfluss bewegt hätten. Dabei sei der 49ers-Coach nicht sofort ins Krankenhaus gefahren, sondern habe im Krankenwagen auf die Ankunft seiner Frau gewartet, bevor er mit ihr mitfuhr. Von dort aus begab er sich ins Stanford Hospital, wo er nach eigener Schätzung acht bis zehn Stunden verbrachte. Leutnant Martinez erklärte in einer Stellungnahme, dass Shanahans Darstellung "korrekt" sei und dass er für den Zusammenstoß verantwortlich gemacht worden sei. "Bei der Erstellung des Berichts, der an die staatliche Datenbank übermittelt wurde, ist ein Schreibfehler unterlaufen", so der Leutnant der Polizei von Palo Alto in einer Stellungnahme. "Wir sind dabei, diesen Fehler zu korrigieren." Und weiter: "Es liegt im Ermessen des Beamten am Unfallort, ob er gegen eine der Parteien einen Strafzettel ausstellt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Beamte beschließen, gegen keine der an einem Unfall beteiligten Parteien einen Strafzettel auszustellen. Keine der Parteien wurde in dieser Situation bevorzugt behandelt." "Es hat mich einfach fertiggemacht, zu hören, wie das Mädchen dafür verantwortlich gemacht wurde", sagte Shanahan abschließend zu dem Unfall. "Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich überlebt habe, dass sie nicht verletzt wurde und dass ich mein Auge nicht verloren habe."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Shanahan erholt sich gut - Zeitpunkt der Rückkehr als Trainer aber weiter unklar Laut dem 46-Jährigen erholt er sich gut, habe aber noch keinen genauen Zeitplan, wann er wieder vollständig als Trainer tätig sein wird. Dabei zeigte er Reportern ein Foto seines stark geschwollenen Gesichts, das zwei Wochen nach dem Zusammenstoß nun fast wieder normal aussieht. "Mein plastischer Chirurg ist verdammt großartig", sagte er. "Meine Freunde sagen mir, dass mein Schnurrbart mir das Leben gerettet hat." Die Gehirnerschütterung war laut eigenen Aussagen jedoch schwieriger zu überwinden. Shanahan erklärte, dass er Fortschritte mache, die Besserung jedoch nicht linear verlaufe. So konnte er beispielsweise am Montag das gesamte Trainingsvideo der 49ers mit nur minimalen Kopfschmerzen ansehen – das erste Mal seit dem Unfall. Am Dienstag kehrten die Kopfschmerzen jedoch mit voller Wucht zurück, unter anderem, weil ihn die Art und Weise, wie über den Unfall berichtet wurde, sehr belastete. Der 49ers-Coach sagte, dass er noch nie zuvor eine Gehirnerschütterung gehabt hatte und nun eine neue Perspektive darauf habe, was Spieler damit durchmachen. "Ich weiß, dass es mir wieder gut gehen wird", sagte er. "Ich werde einfach nur müde. Ich kann im Moment einfach nicht so lange durchhalten." Shanahan wollte jedoch auch klarstellen, dass seine Gehirnerschütterung zwar schwerwiegend war, er aber weder unter Gedächtnisverlust litt noch jemals das Bewusstsein verloren hatte. Auch interessant: Green Bay Packers machen erstmals seit 1990 Verlust - Präsident will "aggressiver Einnahmen erzielen"

- Anzeige -