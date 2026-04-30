NFL "Aaron Rodgers als Starting-QB ist das größte Risiko für Steelers" Videoclip • 08:10 Min Link kopieren Teilen

Aktuell haben die Cleveland Browns vier Quarterbacks im Kader. Jetzt soll es einen ersten Favoriten auf die Rolle des Starters zu Beginn der kommenden Saison geben.

Insgesamt drei verschiedene Quarterbacks wurden in der abgelaufenen Saison bei den Cleveland Browns zu Startern erklärt. Zu Beginn der Saison startete Joe Flacco, dann Dillon Gabriel und zuletzt Shedeur Sanders. Russell Wilson als Back Up zu den New York Jets? Der Rücktritt ist überfällig - Kommentar In der neuen Saison wünscht man sich in Cleveland wohl mehr Konstanz auf der Position. Dabei soll es jetzt einen ersten Favoriten im Rennen um den Starting-Job geben.

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Cleveland Browns: Wird Shedeur Sanders Starter? Laut "cleveland.com" hat Deshaun Watson nach dem ersten freiwilligen Minicamp des Teams die Nase vor Sanders. Letzterer spielte zwar einen Teil der Spielzüge in der ersten Mannschaft, doch der 30-Jährige erhielt scheinbar deutlich mehr Chancen. Dillon Gabriel, der im vergangenen Draft bereits zwei Runden vor Sanders ausgewählt wurde, kam dem Bericht zufolge gar nicht zum Einsatz. Mit Taylen Green draftete die Franchise zudem einen weiteren Passgeber in der sechsten Runde. Dass es vier Quarterbacks bei Saisonstart in den Kader eines NFL-Teams schaffen, ist eher ungewöhnlich. Es ist daher nicht undenkbar, dass sich die Wege der Browns und Gabriels nach einer Saison bereits trennen werden.

NFL: Letzte Chance für Deshaun Watson bei den Browns? Für Watson könnte es hingegen die letzte Chance in Cleveland sein. Der 30-Jährige kam 2022 in einem Mega-Trade von den Houston Texans: Für den Quarterback und einen Sechstrundenpick gaben die Browns insgesamt drei Erstrundenpicks, einen Drittrundenpick sowie zwei Viertrundenpicks ab und statteten ihn mit einem Fünfjahresvertrag im Wert von 230 Millionen Dollar aus - und das, obwohl Watson zum damaligen Zeitpunkt eine ganze Saison nicht gespielt hatte. Ohne Glück beim NFL Draft 2026: Diese College-Stars könnten trotzdem noch durchstarten Nach seinem Trade wurde der Passgeber wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung für die ersten elf Partien der neuen Saison gesperrt und zu einer Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen Dollar verurteilt. Seitdem konnte Watson nie an seine Leistungen in Houston anknüpfen. Von 2022 bis 2024 gelangen ihm jeweils nur knapp 1.000 Passing Yards und insgesamt 19 Touchdowns bei zwölf Interceptions. Grund dafür war vor allem seine starke Verletzungsanfälligkeit. 2023 bestritt er nur sechs Spiele, weil er wegen einer Schulteroperation für den Rest der Saison ausfiel. Im Oktober 2024 erlitt er einen Achillessehnenriss, ehe er sich im Januar 2025 erneut die Achillessehne riss und die gesamte vergangene Saison ausfiel.

Browns: Quarterback-Entscheidung weiterhin offen Jetzt scheint es so, als würde der 30-Jährige noch eine letzte Chance bekommen. Zuletzt sprach sich Browns-Besitzer Jimmy Haslem bei "ESPN" für Watson aus: "Deshaun hat eine große Chance, einen Neuanfang und einen offensiv orientierten Trainer, der in der Vergangenheit bereits mit den unterschiedlichsten Quarterbacks zusammengearbeitet und sie zum Erfolg geführt hat." Noch ist aber nichts entschieden. Todd Monken, der neue Head Coach der Browns, betonte mehrmals, dass es einen offenen Wettbewerb um die Quarterback-Position geben werde. Den endgültigen Starter will er am Ende des Minicamps vom 9. bis 11. Juli bekannt geben. Auch interessant: NFL: Broncos-Ikone beendet Karriere mit rührenden Worten

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