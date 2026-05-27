College-Football
College-Football: Quarterback Brendan Sorsby gesteht Spielsucht
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
NFL
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Videoclip • 01:02 Min
College-Quarterback Brendan Sorsby hat in einem Social-Media-Post seine Spielsucht thematisiert. Für die Saison 2026 wäre er nicht spielberechtigt. Doch der 22-Jährige versucht, dies einzuklagen.
Quarterback Brendan Sorsby, der im Januar von den Cincinnati Bearcats zu den Texas Tech Red Raiders transferiert wurde, hat auf "X" die Behandlung seiner Spielsucht öffentlich gemacht.
"Am Freitag habe ich ein stationäres Behandlungsprogramm für eine diagnostizierte Spielsucht und Angststörung abgeschlossen. Während ich die Verantwortung für mein Verhalten übernehme und weiß, dass noch viel Arbeit vor mir liegt, fühle ich mich zum ersten Mal seit vielen Jahren freier und nicht mehr völlig meiner Sucht ausgeliefert", schrieb er und bedankte sich für die Unterstützung der Familie, Freunden, Mitarbeitern und Experten.
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"Dies ist der Beginn eines Neuanfangs, für den ich mich sehr glücklich schätze. Ich weiß, dass die Genesung von einer Sucht ein langer Weg ist, und ich hoffe, dass meine Erfahrung - wenn auch nur in geringem Maße - dazu beigetragen hat, das Stigma abzubauen, das mit dem offenen Sprechen über Sucht und der Inanspruchnahme von Hilfe verbunden ist", so Sorsby.
"Ich widme mich voll und ganz meiner weiteren Behandlung und möchte für viele andere studentische Athleten sowie für all die anderen jungen Menschen da draußen, die mit Spielsucht oder anderen psychischen Problemen zu kämpfen haben, eine Stütze sein."
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Sein Blick richtete sich nach vorne: "Mit der Unterstützung meiner Trainer, meiner Teamkollegen und der Universität freue ich mich darauf, auf den Campus in Lubbock zurückzukehren. Sollte ich das Glück und die Gelegenheit haben, meine College-Karriere an der Texas Tech fortzusetzen, weiß ich, dass ich dort die nötige Unterstützung erhalten werde."
Quarterback klagt gegen NCAA
Die NCAA hatte den Antrag des Spielmachers abgelehnt, in der Saison 2026 wieder spielberechtigt zu sein. Sorsby reichte Klage gegen diese Entscheidung ein. Der Gerichtstermin steht am Montag im Lubbock County an.
Sorsby hatte in der vergangenen Saison alle zwölf Spiele als Starter absolviert, kam auf eine Bilanz von sieben Siegen und fünf Niederlagen, warf dabei für 2800 Yards, 27 Touchdowns und fünf Interceptions.