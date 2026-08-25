NFL
NFL-Spiel in München 2026: Detroit Lions vs. New England Patriots - so kommt ihr noch an Karten
Aktualisiert:von ran.de
NFL
NFL: Aaron Donald is back? Video sorgt für Aufsehen
Videoclip • 01:04 Min
Die NFL kommt zurück nach München! Diesen November findet das vierte NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. ran zeigt, wie Fans an Tickets für das Spiel kommen können.
Die NFL kommt zurück nach Deutschland: Am 15. November treffen die Detroit Lions um den deutschen Superstar Amon-Ra St. Brown auf den amtierenden AFC-Champion New England Patriots.
Am Freitag, 10. Juli stand der finale Teil des dreistufigen Ticketverkaufs für das NFL Munich Game 2026 an, bei dem sich alle Fans um Eintrittskarten bemühen konnten. Bist du noch ohne Ticket? So kannst du noch Tickets ergattern.
Wann und wo findet das NFL Munich Game 2026 statt?
Das Duell zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions findet am Sonntag, 15. November, in der Allianz Arena im Münchner Stadtteil Fröttmaning statt, die normalerweise das Zuhause des FC Bayern München ist.
Lions vs. Patriots in München: So kannst du noch Tickets erwerben!
Nur weil du bisher keinen Erfolg hattest, ein Ticket zu erwerben, heißt das nicht, dass keinerlei Chance mehr auf einen Besuch der Allianz Arena am 15. November besteht.
Eines ist sicher: In den kommenden Tagen werden bei Viagogo, eBay und Co. einige Leute versuchen, ihre ergatterten Tickets zu verkaufen. Natürlich für einen überteuerten Preis. Daher warnt ran davor, Tickets über solche Portale zu erwerben. Auch weil immer die Möglichkeit auf Betrug besteht.
Bevor einem dies widerfährt, empfiehlt sich Folgendes: Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass auch nach dem größten Ansturm irgendwann wieder Tickets im offiziellen Verkaufsportal der NFL auftauchen.
Vor zwei Jahren gab es beispielsweise kurz vor dem NFL-Spiel in München noch einige Tickets zu den offiziellen Preisen zur Verfügung. Das liegt daran, dass sicher immer wieder Kontingente frei werden oder Karten von Betrügern zurück in den Verkauf gehen.
Daher lohnt sich die kostenlose Anmeldung und das wiederholte Reinschauen im Verkaufsportal allemal.
Wann ist der Ticketverkauf für das Munich Game 2026 gestartet?
Bereits am 28. Mai begann eine erste Presale-Stufe, die aber nur Inhabern einer American-Express-Karte zugänglich war und bis zum 3. Juni lief. Seit dem 4. Juni können auch Fans, die keine Kunden des Kreditinstituts sind, Hospitality-Pakete erwerben.
Am Freitag, 10. Juli, hat um 12 Uhr die finale Phase des Ticketverkaufs für das NFL Munich Game 2026 begonnen. Dort waren die verbliebenen Eintrittskarten für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich - vorausgesetzt man konnte ein Ticket ergattern und die Preise bezahlen. Die einzige Voraussetzung war ein gültiges NFL-Ticketkonto zu besitzen.
Was ist der Preis für Tickets beim NFL-Spiel in München
Die Preise, die die NFL für das Munich Game zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots aufruft, haben es durchaus in sich. Die günstigste Kategorie acht kostet für Vollzahler 83,59 Euro. Für teuerste Stufe eins muss man sogar 413,75 Euro berappen.
Immerhin: Es gibt vergünstigte Karten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Die Preise für die drei Kinder-Kategorien belaufen sich auf 42,17 Euro (Stufe acht), 90,68 Euro (Stufe fünf) und 117,93 (Stufe vier).
Wird es rund um das NFL Munich Game 2026 Veranstaltungen in der Allianz Arena geben?
Die kurze Antwort lautet: Nein. Außerhalb der Allianz Arena wird es diesmal am Spieltag selbst keinerlei Events geben. Die NFL sprach sogar explizit eine Empfehlung für Nicht-Ticketinhaber aus, am Spieltag nicht zum Stadion zu reisen.
Zum wie vielten Mal kommt die NFL nach München?
Es ist bereits das dritte Mal, dass in der Allianz Arena ein offizielles Spiel der NFL ausgetragen wird. 2022 bezwangen die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady die Seattle Seahawks in der ersten Ausgabe mit 21:16. Bei der Rückkehr 2024 setzten sich die Carolina Panthers gegen die New York Giants in Overtime mit 20:17 durch.
Auch interessant: NFL-Spielplan: Preseason-Duelle stehen fest - Alle Partien in der Übersicht
Mehr NFL-News:
NFL
NFL: Milton sticht Howell aus, Watson wird trotz Debakel Starter
NFL
NFL-Tragödie: Sohn von Bills-Star ertrinkt in Pool
NFL
NFL - Injury Update vor der Saison 2026: Bitterer Ausfall für die Seattle Seahawks
NFL
Trade! Patriots schicken Star-Receiver nach Houston
NFL
49ers-Besitzer Jed York in Prostitutions-Falle getappt
NFL
NFL: Star-Quarterback rudert nach Kritik an Fans zurück