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NFL - Stefon Diggs auf der Suche: "Rückkehr" zu den Washington Commanders?
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
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Zurück in die Heimat? Auf der Suche nach seinem neuen Team spricht für Stefon Diggs nichts dagegen.
Schließt sich Stefon Diggs den Washington Commanders an? Im Interview mit "FOX 5" macht er deutlich, dass für ihn nichts dagegen spricht.
Auf Diggs wartet nach dem Freispruch wegen Körperverletzung keine Strafe von der NFL. Das bedeutet für den erfahrenen Wide Receiver: Er hat die Möglichkeit, vor Beginn des Trainingslagers ein neues Team zu finden.
Aktuell wird viel über einen möglichen Wechsel zu den Commanders spekuliert. Nicht ohne Grund.
Denn in Washington besteht neben Terry McLaurin definitiv Bedarf an einem weiteren Receiver. Außerdem hat Diggs, der in der unmittelbaren Nähe von Washington geboren wurde, viele Fans in seiner Heimat.
"Mir war nie bewusst, wie viele Fans es daheim gibt, bis ich Free Agent wurde und die Leute fragten: 'Kommst du wieder nach Hause?'", sagte der 32-Jährige im Interview.
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"Das wäre definitiv ein besonderer Moment"
Mit der Stadt und den Menschen scheint sich Diggs jedenfalls weiterhin identifizieren zu können: "Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht."
Kein Wunder also, dass Diggs selbst schon mal mit dem Gedanken einer Rückkehr gespielt hat: "Es gibt viele Hoffnungen. Wir sind gerade dabei, das zu klären und einige Dinge durchzudenken. Ein kleiner Teil von mir dachte tatsächlich: 'Verdammt, es wäre toll, nach Hause zu kommen und vor den Fans zu spielen, vor denen ich als junger Teenager im College gespielt habe, und einfach etwas für die Stadt zu tun'", gab der Wide Receiver zu.
Außerdem sagte er: "Das wäre definitiv ein besonderer Moment. Hoffentlich klappt alles. Wir werden sehen, wie es läuft, aber im Moment bin ich offen für alles".
Ob es zu einer Rückkehr kommt, bleibt abzuwarten. Viel würde jedenfalls nicht dagegen sprechen.
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