NFL - Stefon Diggs auf der Suche: "Rückkehr" zu den Washington Commanders?

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Zurück in die Heimat? Auf der Suche nach seinem neuen Team spricht für Stefon Diggs nichts dagegen.

Schließt sich Stefon Diggs den Washington Commanders an? Im Interview mit "FOX 5" macht er deutlich, dass für ihn nichts dagegen spricht.

Auf Diggs wartet nach dem Freispruch wegen Körperverletzung keine Strafe von der NFL. Das bedeutet für den erfahrenen Wide Receiver: Er hat die Möglichkeit, vor Beginn des Trainingslagers ein neues Team zu finden. Aktuell wird viel über einen möglichen Wechsel zu den Commanders spekuliert. Nicht ohne Grund. Denn in Washington besteht neben Terry McLaurin definitiv Bedarf an einem weiteren Receiver. Außerdem hat Diggs, der in der unmittelbaren Nähe von Washington geboren wurde, viele Fans in seiner Heimat. "Mir war nie bewusst, wie viele Fans es daheim gibt, bis ich Free Agent wurde und die Leute fragten: 'Kommst du wieder nach Hause?'", sagte der 32-Jährige im Interview.

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