American Football
NFL: Stefon Diggs macht Ansage an alle Teams – "Welche Nummer zwei ist besser als ich?"
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Formel 1: NFL-Legende ausgebremst? Norris baggert an Brady-Flirt
Videoclip • 01:31 Min
Stefon Diggs schuftet für die neue Saison. Allerdings hat der Wide Receiver aktuell kein Team. Dabei ist er überzeugt, dass er in allen Kadern eine wichtige Rolle einnehmen könnte.
Als Free Agent hat Stefon Diggs derzeit mehr Freizeit als erwartet.
Und die nutzt er offenbar, um sich einen sehr genauen Überblick über die Kader der NFL-Franchises zu machen. Dabei ist dem 32-Jährigen aufgefallen, dass er eigentlich in jedem Team eine gute Rolle übernehmen könnte. Zwar nicht als Nummer-eins-Receiver, aber schon in einer Starterrolle.
In einem auf seinem "YouTube"-Kanal veröffentlichten Video unter dem Titel "Back in Motion" sagt Diggs voller Überzeugung: "Meiner Meinung nach könnte ich es mit jedem aufnehmen." Die Top-Receiver mal als klare Nummer eins ausgenommen, ergänzt er. Und betont dann: "Aber nenn mir eine Nummer zwei, die besser ist als ich."
Die Antwort liefert der viermalige Pro Bowler gleich selbst: "Es gibt keine Nummer zwei in irgendeinem Team. Gehen wir mal davon aus, die Leute würden wissen, worum es geht, und wir sagen ihnen: 'Okay, du willst mir den Platz als Nummer eins nicht geben. Nenn mir sofort deinen Receiver Nummer zwei und sag mir, wie viel er verdient', und dann lautet meine letzte Frage: 'Ist er besser als ich?'"
Neueste NFL-Videos
NFL
NFL: Kein Witz! Swifties kaufen Taylor Swifts Hochzeits-Müll
Videoclip • 01:14 Min
NFL
NFL: Traum-Antrag auf Luxusjacht! Amon-Ra St. Brown im Liebesglück
Videoclip • 01:23 Min
NFL
NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an
Videoclip • 01:08 Min
Diggs will zurück in die NFL: Bester Nummer-zwei-Receiver?
Damit würde sich Diggs unter anderem mit Davante Adams von den Los Angeles Rams, Tee Higgins von den Cincinnati Bengals oder George Pickens von den Dallas Cowboys vergleichen. In der vergangenen Saison – seiner einzigen bei den New England Patriots – sammelte Diggs 1013 Receiving Yards für vier Touchdowns. Wohlgemerkt als Nummer-eins-Receiver. Es waren jedoch für seine Verhältnisse unterdurchschnittliche Zahlen.
Allerdings kam Diggs vor der Saison von einem Kreuzbandriss zurück – der ersten schweren Verletzung seiner Karriere. Dass sich die Patriots trotz eines Dreijahresvertrags nach nur einer Saison von ihm trennten, hatte allerdings nicht nur sportliche Gründe: Im Frühjahr sah sich der einstige Fünftrunden-Pick einer Anklage wegen des Vorwurfs der schweren Strangulation und der Körperverletzung gegenüber, wurde jedoch freigesprochen. Auch von der NFL droht in diesem Zuge keine Strafe mehr.
Was den Weg zurück erleichtern sollte. Am Selbstvertrauen, seiner NFL-Karriere noch ein paar erfolgreiche Kapitel hinzuzufügen, mangelt es Diggs keinesfalls, wie die neuen Aussagen unterstreichen. In dem Video ist auch zu sehen, wie er sich auf die neue Saison vorbereitet. Insofern beinhaltet es mehr als nur die eine Botschaft an die Klubs: Diggs ist noch immer hungrig. Seine NFL-Zeit soll nicht mit der ersten Super-Bowl-Teilnahme enden.
Auch interessant: Tom Brady als Tippgeber für Seahawks? Mike Macdonald fängt Spekulationen um Patriots-Verrat ein
Weitere NFL-News
NFL
NFL-Spiel in München 2026: So kannst du noch Tickets ergattern!
NFL
Rekordverkauf perfekt: Seahawks finden neuen Besitzer
NFL
Carr über Comeback-Gerüchte: Kontakt mit mehreren Teams
NFL
Brady als Seahawks-Tippgeber? Macdonald fängt Spekulationen ein
NFL
NFL Top 100: Packers-Star stürzt ab
NFL
Workout bei den Rams: Aaron Donald vor NFL-Comeback?