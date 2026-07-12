NFL: Stefon Diggs macht Ansage an alle Teams – "Welche Nummer zwei ist besser als ich?"

Stefon Diggs schuftet für die neue Saison. Allerdings hat der Wide Receiver aktuell kein Team. Dabei ist er überzeugt, dass er in allen Kadern eine wichtige Rolle einnehmen könnte.

Als Free Agent hat Stefon Diggs derzeit mehr Freizeit als erwartet.

Und die nutzt er offenbar, um sich einen sehr genauen Überblick über die Kader der NFL-Franchises zu machen. Dabei ist dem 32-Jährigen aufgefallen, dass er eigentlich in jedem Team eine gute Rolle übernehmen könnte. Zwar nicht als Nummer-eins-Receiver, aber schon in einer Starterrolle.

In einem auf seinem "YouTube"-Kanal veröffentlichten Video unter dem Titel "Back in Motion" sagt Diggs voller Überzeugung: "Meiner Meinung nach könnte ich es mit jedem aufnehmen." Die Top-Receiver mal als klare Nummer eins ausgenommen, ergänzt er. Und betont dann: "Aber nenn mir eine Nummer zwei, die besser ist als ich."

Die Antwort liefert der viermalige Pro Bowler gleich selbst: "Es gibt keine Nummer zwei in irgendeinem Team. Gehen wir mal davon aus, die Leute würden wissen, worum es geht, und wir sagen ihnen: 'Okay, du willst mir den Platz als Nummer eins nicht geben. Nenn mir sofort deinen Receiver Nummer zwei und sag mir, wie viel er verdient', und dann lautet meine letzte Frage: 'Ist er besser als ich?'"