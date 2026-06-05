NFL: Trent Williams von den San Francisco 49ers deutet Karriereende an

Trent Williams geht in seine 17. NFL-Saison. Es könnte eine seiner letzten sein. Der Star-Lineman der San Francisco 49ers hat angedeutet, dass er wohl nicht mehr allzu lange spielen wird.

Trent Williams, Left Tackle der San Francisco 49ers, hat sich erstmals offen zu einem möglichen Karriereende geäußert. Der 37-Jährige deutet an, dass sein im Frühjahr verlängerter Vertrag wohl auch sein letzter sein wird.

Williams hat bei den 49ers gerade einen Zweijahresvertrag über 50 Millionen Dollar bis 2027 unterschrieben.

Als er gefragt wurde, ob er die kommenden beiden Spielzeiten als die letzten seiner Karriere betrachte, antwortete er knapp: "Ja, wahrscheinlich."

Ein offizielles Karriereende wollte er damit allerdings noch nicht verkünden. "Ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen", so Williams. "Ich bin immer noch ein Wettkämpfer. Es ist schwer, nicht zu kämpfen, wenn man es noch kann. Also werden wir sehen."