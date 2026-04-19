NFL: 50 Millionen Dollar im Jahr - Star-Defender unterschreibt Rekordvertrag

Bisher verdiente der bestbezahlte Nicht-Quarterback in der NFL rund 46,5 Millionen Dollar. Das hat sich jetzt geändert.

Defensive End Will Anderson hat einen neuen Rekord-Vertrag bei den Houston Texans unterschrieben. Laut NFL-Insider Adam Schefter erhält der 24-Jährige einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von bis zu 150 Millionen Dollar. Davon sollen 134 Millionen Dollar garantiert sein.

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Durch Rekord-Deal: Anderson wird bestbezahlter Nicht-Quarterback in der NFL

Durch diesen Deal wird Anderson zum bestbezahlten NFL-Spieler, der kein Quarterback ist.

Bisher gehörte dieser Titel Micah Parsons von den Green Bay Packers, der 46,5 Millionen Dollar pro Jahr verdient. Mit allen Boni kommt Anderson jetzt auf 50 Millionen pro Jahr.

Der bestbezahlte Quarterback ist aktuell Dak Prescott, der von den Dallas Cowboys 60 Millionen Dollar pro Jahr erhält.

Anderson wurde 2023 an der dritten Stelle von den Houston Texans gedraftet. Seitdem gilt er als einer der besten Edge Rusher der Liga und konnte in den letzten beiden Spielzeiten jeweils über elf Sacks verbuchen.

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