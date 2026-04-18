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NFL: Versicherungsbetrug? Super-Bowl-Sieger weist Vorwürfe zurück
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 02:12 Min
Ex-NFL-Star Alshon Jeffery wird wegen Versicherungsbetrugs festgenommen. Inzwischen ist der Super-Bowl-Sieger wieder auf freiem Fuß - und bestreitet die Vorwürfe.
Alshon Jeffery gewann vor fast zehn Jahren mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl, aktuell muss er sich aber mit einem ganz anderen Thema beschäftigen. Unlängst hatte das US-Portal "TMZ" berichtet, der Wide Receiver sei aufgrund von Versicherungsbetrugs festgenommen worden.
Der "Philadelphia Inquirer" konkretisierte die Vorwürfe inzwischen und schrieb, Jeffery soll in einen Autounfall verwickelt gewesen, seine Versicherung aber abgelaufen sein.
Nach dem Unfall soll der Sportler eine neue Versicherung abgeschlossen und das Unfalldatum nach hinten datiert haben, um Versicherungsleistungen zu kassieren.
Das Management des 36-Jährigen, EAG Sports Management, wies die Anschuldigungen inzwischen gegenüber dem Magazin zurück und erklärte, sie seien "unbegründet". So sei die Situation "ein Missverständnis und nichts weiter".
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Jeffery muss mit Freiheits- oder Geldstrafen rechnen
Das Problem: Jeffery erschien nicht wie geplant vor Gericht, was zu einem Haftbefehl gegen ihn führte. Der 36-Jährige wurde am vergangenen Mittwoch gegen 8 Uhr morgens ins Gefängnis gebracht und nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von 25.000 US-Dollar wieder freigelassen.
Die nächste Verhandlung ist für den 23. April angesetzt.
Nach kalifornischem Recht gilt der Vorwurf des Versicherungsbetrugs als Straftat und kann mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe in Höhe des doppelten Betrugsbetrags geahndet werden.
Super Bowl mit den Philadelphia Eagles
Jeffery spielte College-Football für die South Carolina Gamecocks und wurde 2010 in die All-American-Auswahl berufen. 2012 wurde er in der zweiten Runde von den Chicago Bears gedraftet.
Mit den Philadelphia Eagles gewann er 2017 den Super Bowl LII. 2020 beendete er seine Karriere. South Carolina vergibt seine Rückennummer seit 2023 an keinen anderen Spieler mehr.
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