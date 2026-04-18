Ex-NFL-Star Alshon Jeffery wird wegen Versicherungsbetrugs festgenommen. Inzwischen ist der Super-Bowl-Sieger wieder auf freiem Fuß - und bestreitet die Vorwürfe.

Alshon Jeffery gewann vor fast zehn Jahren mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl, aktuell muss er sich aber mit einem ganz anderen Thema beschäftigen. Unlängst hatte das US-Portal "TMZ" berichtet, der Wide Receiver sei aufgrund von Versicherungsbetrugs festgenommen worden.

Der "Philadelphia Inquirer" konkretisierte die Vorwürfe inzwischen und schrieb, Jeffery soll in einen Autounfall verwickelt gewesen, seine Versicherung aber abgelaufen sein.

Nach dem Unfall soll der Sportler eine neue Versicherung abgeschlossen und das Unfalldatum nach hinten datiert haben, um Versicherungsleistungen zu kassieren.

Das Management des 36-Jährigen, EAG Sports Management, wies die Anschuldigungen inzwischen gegenüber dem Magazin zurück und erklärte, sie seien "unbegründet". So sei die Situation "ein Missverständnis und nichts weiter".