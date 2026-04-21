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NFL: Neue Hintergründe zur pikanten Story um Patriots-Head-Coach Mike Vrabel und Dianna Russini
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft
Videoclip • 01:17 Min
Die New England Patriots wollten offenbar den brisanten Bericht über Head Coach Mike Vrabel und Reporterin Dianna Russini verhindern.
War es nur freundschaftliche Zuneigung oder steckt womöglich mehr dahinter? Seitdem vor knapp zwei Wochen Fotos aufgetaucht sind, die Patriots-Head-Coach Mike Vrabel und Reporterin Dianna Russini zusammen in einem Urlaubsresort in Arizona zeigen, diskutiert die amerikanische Öffentlichkeit über diesen pikanten Fall.
Nun sind weitere Einzelheiten über die Veröffentlichung der Story bekannt geworden. Wie die Promi-Zeitschrift "InTouch" berichtet, haben die New England Patriots versucht, die "New York Post" daran zu hindern, die Geschichte über Vrabel und Russini zu verbreiten.
"Die Post räumte Vrabel mehr Zeit für eine Stellungnahme ein, als es in der Branche üblich ist", heißt es in dem Bericht. Patriots-Eigentümer Robert Kraft habe daraufhin versucht, Druck auf die Reporter der Zeitung auszuüben. Doch obwohl ein bekannter Krisenstratege eingriff, "konnte die Geschichte nicht entschärft werden".
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Bericht: Zeitung forderte Beweise von Russini und Vrabel
Bei "ESPN" heißt es derweil: "Russini, Vrabel und Führungskräfte von The Athletic (…) wollten umgehend auf den Bericht der Post reagieren." Die Zeitung sei demnach bereit gewesen, den Artikel zu entschärfen oder ihn möglicherweise gar nicht zu veröffentlichen, falls Russini und Vrabel überzeugende Beweise vorlegen könnten, dass sie nicht gemeinsam, sondern jeweils nur mit Freunden Urlaub gemacht hätten. Dennoch wurde die Story von der "New York Post" veröffentlicht.
Pikant daran ist, dass Russini als Chefreporterin des Portals "The Athletic" gearbeitet hat, das wiederum zur "New York Times" gehört, dem Konkurrenzblatt der "New York Post".
Die "Times" hat nach Bekanntwerden der Geschichte eine Untersuchung gegen Russini wegen der möglichen Verletzung journalistischer Ethik-Standards eingeleitet. Infolgedessen hat die Reporterin bei "The Athletic" ihre Kündigung eingereicht.
Von einer Untersuchung gegen Vrabel vonseiten der Patriots oder der NFL ist indes nichts bekannt.
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