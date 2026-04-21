NFL: Neue Hintergründe zur pikanten Story um Patriots-Head-Coach Mike Vrabel und Dianna Russini

Die New England Patriots wollten offenbar den brisanten Bericht über Head Coach Mike Vrabel und Reporterin Dianna Russini verhindern.

War es nur freundschaftliche Zuneigung oder steckt womöglich mehr dahinter? Seitdem vor knapp zwei Wochen Fotos aufgetaucht sind, die Patriots-Head-Coach Mike Vrabel und Reporterin Dianna Russini zusammen in einem Urlaubsresort in Arizona zeigen, diskutiert die amerikanische Öffentlichkeit über diesen pikanten Fall.

Nun sind weitere Einzelheiten über die Veröffentlichung der Story bekannt geworden. Wie die Promi-Zeitschrift "InTouch" berichtet, haben die New England Patriots versucht, die "New York Post" daran zu hindern, die Geschichte über Vrabel und Russini zu verbreiten.

"Die Post räumte Vrabel mehr Zeit für eine Stellungnahme ein, als es in der Branche üblich ist", heißt es in dem Bericht. Patriots-Eigentümer Robert Kraft habe daraufhin versucht, Druck auf die Reporter der Zeitung auszuüben. Doch obwohl ein bekannter Krisenstratege eingriff, "konnte die Geschichte nicht entschärft werden".