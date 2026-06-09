Seattle Seahawks: Rücktritt von Topstar nach Super-Bowl-Sieg? "Nicht für eine Sekunde daran gedacht"

Gab es Rücktrittsgedanken bei Wide Receiver Cooper Kupp? Der 32-Jährige verneint.

Der 32 Jahre alte Wide Receiver der Seattle Seahawks hat nach dem Super-Bowl-Triumph keinen Gedanken ans Karriereende verschwendet. "Nein, nicht für eine Sekunde", sagte Kupp am Donnerstag auf die Frage, ob er mit dem Gedanken gespielt habe, auf dem Höhepunkt aufzuhören. "Ich liebe es, dieses Spiel zu spielen. Das war niemals ein Gedanke."

Mit seinem zweiten Super-Bowl-Ring am Finger hätte Cooper Kupp erhobenen Hauptes aus dem Sport gehen können. Doch Rücktritt? Kein Thema.

Seattle Seahawks: Kupp will nur nach vorne schauen

Seine Zahlen in der Regular Season waren dabei eher solide als dominant: 47 Receptions, 593 Receiving Yards und zwei Touchdowns.

Die entscheidenden Momente lieferte er in der Postseason. Im NFC Championship Game gegen sein Ex-Team Los Angeles Rams fing er einen Touchdown und hielt mit einem First-Down-Catch bei Third-and-7 die knappe Führung aufrecht. Im Super Bowl LX gegen die New England Patriots war er mit sechs Catches, 61 Yards und zwölf Targets der meistgenutzte Receiver des Teams.

Der Blick zurück? Kurz. Der Blick nach vorn? Entschieden. "Es gibt Momente der Reflexion", sagte Kupp beim Anblick der Meisterbanner in der Teamanlage. "Aber am Ende dieser Reflexion steht ein Punkt, der sagt: 'Und jetzt?' Es gibt eine Chance, Teil von etwas Weiterem zu sein."