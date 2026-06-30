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Tom Brady kritisiert seine Las Vegas Raiders und die NFL: "Niemand hat einen guten Job gemacht"
Aktualisiert:von Oliver Jensen
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WM 2026: Tom Brady vom Turnier begeistert
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Tom Brady äußert sich kritisch über die vergangene Saison der Las Vegas Raiders, erwartet aber für die kommende Spielzeit eine deutliche Verbesserung. Auch mit der NFL geht er hart ins Gericht.
Tom Brady hatte in seiner ersten Saison als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders wenig Grund zur Freude.
Die Franchise legte mit drei Siegen und 14 Niederlagen eine katastrophale Spielzeit hin. Brady äußert daher Kritik, ist aber von einer positiven Entwicklung überzeugt.
"Ich erwarte eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu dem, was wir zuletzt gezeigt haben", sagte der 48-Jährige im Podcast "Stick to Football". "Vergangenes Jahr haben wir in jedem Bereich unter unseren Möglichkeiten gespielt. Und dafür tragen wir alle die Verantwortung. Das ist die Realität. Niemand hat einen guten Job gemacht. Es gibt keinen einzigen Spieler in der Organisation und niemanden, der daran beteiligt ist, der seine Aufgabe auf dem Niveau erfüllt hat, das erforderlich ist. Jeder muss sich verbessern. Und das beginnt bei mir und setzt sich bis zu den Spielern auf dem Feld fort. Am Ende müssen sie dort draußen auf höchstem Niveau abliefern."
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"Das letzte Saisonspiel war meist das beste"
Die Raiders waren 2025 das schlechteste Team der NFL und bekamen dadurch den Nummer-1-Pick des NFL Draft 2026 zugeschrieben. Dieser wurde genutzt, um mit Fernando Mendoza den zukünftigen Quarterback auszuwählen.
Als Brady in dem Podcast gefragt wurde, wie viele Siege er seiner Mannschaft 2026 zutraut, wollte er sich nicht festlegen. "Ich erwarte eine gewaltige Verbesserung. Und ich erwarte, dass wir uns jeden Tag verbessern – ja, sogar jede Stunde. Das meine ich ernst. Wenn man ein gutes Team ist, sollte man mit jedem Tag und jeder Woche besser werden. Ein gutes Team muss am Ende der Saison stärker sein als zu Beginn. Ist das nicht der Fall, dann ist man kein gutes Team. Wenn man mehr Zeit miteinander verbringt, mehr trainiert und trotzdem schlechter wird, dann läuft etwas gewaltig schief", stellte er klar.
"Das Problem ist allerdings die Offseason: Es kommen neue Spieler, neue Trainer, und dann muss man sich erst wieder auf das Niveau zurückarbeiten, auf dem man zuvor war. Bei vielen Teams, für die ich gespielt habe, war unser bestes Saisonspiel das letzte Spiel des Jahres. Das sagt für mich viel darüber aus, wofür ein Team steht.“
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Brady: "Ich hasse das"
Brady äußerte in dem Podcast auch Kritik gegen die NFL. Das System mit Geldstrafen für Regelverstöße auf dem Spielfeld stößt ihm sauer auf.
"Was passiert, ist, dass sie anfangen, dir 50.000 oder 75.000 Dollar Strafe aufzubrummen. Und ich muss sagen: Ich hasse das. Ich hasse die Tatsache, dass du einen Vertrag über zwei oder fünf Millionen Dollar pro Jahr unterschreibst und dann jemand ganz selbstverständlich sagt: 'Gib mir 75.000 Dollar. Gib mir 50.000 Dollar. Ach, das ist dein zweiter Verstoß? Dann sind es 100.000 Dollar. Dein dritter Verstoß? 200.000 Dollar.' …
Brady hat dafür kein Verständnis: "Welcher Beruf auf der Welt funktioniert denn so? Du machst bei deiner Arbeit einen Fehler, und dann kommt jemand und sagt: 'Wir ziehen dir einfach einen Teil deines Gehalts ab.' Und dann sagen die Leute auch noch: 'Ja, genau, nehmt ihm sein Geld weg.'“
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