NFL NFL: Beer Bowl! Jason Kelce kämpft um die Bierkrone Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Josh Allen gilt seit Jahren als einer der besten Quarterbacks der NFL. Trotzdem schaffte es der 30-Jährige bisher noch kein einziges Mal in den Super Bowl. In dieser Offseason hat sich bei den Buffalo Bills einiges getan - dennoch bzw. gerade deswegen will er es in dieser Saison endlich ins Endspiel schaffen.

Es war eine weitere enttäuschende Saison für Josh Allen und die Buffalo Bills. Nach fünf Jahren musste die Franchise den ersten Platz in der AFC East zurück an die New England Patriots abgeben - in den Playoffs scheiterte man in der Divisional Round denkbar knapp gegen die Denver Broncos (30:33). In der Offseason gab es einige Veränderungen - neben neuen Spielern wird in der kommenden Saison das erste Mal seit 2017 ein neuer Head Coach an der Seitenlinie stehen: Bereits im Januar trennten sich die Bills von Sean McDermott und beförderten Offensive Coordinator Joe Brady zum neuen Cheftrainer In der Sendung "The Insiders" des NFL-Networks sagte Allen zu den Veränderungen: "Wir starten am 28. Juli ins Trainingslager. Dort formt sich das Team erst richtig. Es gibt viele neue Gesichter – in der Offensive, in der Defensive und im Trainerstab. Ein neues Stadion. Ein neuer Cheftrainer." NFL - Mike Vrabel und Dianna Russini: Fremdgehskandal sorgt für neue Diskussionen Und weiter: "Es gibt also viel Neues, und wir freuen uns darauf, loszulegen, uns gegenseitig kennenzulernen und den Teamzusammenhalt zu stärken, wenn wir nach St. John Fisher in Rochester fahren." Der Passgeber ist überzeugt davon, dass es möglich ist, mit seiner neu formierten Mannschaft am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Kalifornien zu stehen: "Es ist wieder eine schwierige Aufgabe, doch das Ziel bleibt dasselbe: die Lombardi-Trophäe nach West-New York zu holen. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu erreichen.“

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Buffalo Bills holen Top-Receiver DJ Moore Eine große Schwachstelle war zuletzt die Wide-Receiver-Position. Seit dem Trade von Stefon Diggs im Jahr 2024 fehlte es Buffalo an einem Top-Spieler. Statt einen solchen zu verpflichten, setzte die Franchise in den vergangenen zwei Saisons auf weniger bewährte Spieler. Der beste Passempfänger in dieser Zeit war Khalil Shakir, der 2024 auf 821 Receiving Yards und 2025 auf 719 Receiving Yards kam. Keine unbedingt schlechten Werte - als bestes Target von Josh Allen allerdings zu wenig. Die Bills haben reagiert und in der Offseason D.J. Moore nach Buffalo geholt. Der 28-Jährige kam in vier seiner acht Spielzeiten auf über 1000 Receiving Yards und kommt in der Regular Season insgesamt auf 8213 Receiving Yards. "Ich denke, was D.J. uns bringen wird, ist natürlich die Führungsstärke eines Veteranen. Er ist schon genauso lange in der Liga wie ich und hat in den letzten acht Jahren auf so hohem Niveau gespielt", sagte Allen über Moore. Und weiter: "Ich lerne ihn gerade erst richtig kennen - wir sind Umkleidekameraden -, und dank der Beziehung, die wir bereits haben, passt das alles ziemlich nahtlos zusammen. Ich freue mich darauf, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Er wird uns in der kommenden Saison und in den folgenden Spielzeiten eine große Hilfe sein."

Josh Allen ist großer Fan von seinem neuen Quarterback-Coach Nach seiner Beförderung beschloss Joe Brady, die wichtigsten Assistenzposten in seinem neuen Offensivstab mit Personen von außerhalb der Organisation zu besetzen. Gerade das gefällt Allen. Dabei ist der 30-Jährige besonders überzeugt von dem neuen Quarterback-Trainer Bo Hardegree. "Wir verbringen viel Zeit in Besprechungen - dafür sind die OTAs ja da -, man arbeitet das Playbook neu ein", sagte Allen über seine bisherige Zusammenarbeit mit Hardegree. "Es mag zwar dasselbe Playbook sein, mit dem ich schon seit acht Jahren arbeite, aber dieses Jahr gibt es viele neue Feinheiten. Er bringt viel Wissen aus seinen früheren Stationen in der Liga mit." Und weiter: "Er verfügt über viel Erfahrung, und es ist toll, verschiedene Konzepte und Verteidigungsstrategien durchzusprechen – wie er sie sieht und wie er sie uns vermittelt. Er leistet großartige Arbeit in unserem Team, und wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben." Hardegree war bereits Trainer in unterschiedlichen Funktionen bei den Denver Broncos, Chicago Bears, Miami Dolphins, New York Jets, New England Patriots, Las Vegas Raiders und Tennessee Titans.

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Josh Allen muss liefern In der kommenden Saison wird sich zeigen, zu was die neu aufgestellten Bills im Stande sind. Die Wahrheit ist aber auch, dass der Druck auf Allen mit jeder weiteren enttäuschenden Spielzeit steigt. 30.000 Passing Yards in der Regular Season und 3915 in der Postseason lassen sich definitiv sehen. Gerade in der Saison 2024 konnte er mit 28 Touchdowns bei lediglich sechs Interceptions überzeugen - für diese Leistungen wurde er auch zum MVP gewählt. Fakt ist aber auch, dass ein Super-Bowl-Sieg das ultimative Ziel der Karriere eines jeden NFL-Spielers sein dürfte - gerade für Top-Spieler wie Allen. Vor dieser Saison scheiterten die Bills in vier der letzten fünf Jahren in den Playoffs an den Kansas City Chiefs. Gerade jetzt, wo die Franchise eine schwache Saison hinter sich hat und unklar ist, wie Patrick Mahomes nach seinem Kreuzbandriss zurückkommen wird, müssen Allen und die Bills liefern. Auch interessant: NFL - C.J. Gardner-Johnson wundert sich über Bad-Boy-Image: "Wo war das nach dem Super Bowl?"

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