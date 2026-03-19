NFL NFL: DK Metcalf im Beastmode! Brutale Gym-Einheit vom Steelers-Star Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Die NFL steht vor einem großen Problem. Mit der Schiedsrichter-Gewerkschaft ist aktuell eine Einigung noch in weiter Ferne. Erste Maßnahmen werden bereits getroffen.

Besondere Maßnahme in der besten Football-Liga der Welt. Die NFL bereitet sich darauf vor, in dieser Saison Ersatzschiedsrichter einzustellen, falls sich die Liga nicht auf einen neuen Tarifvertrag mit der NFL Referees Association (NFLRA) einigen kann. Das geht aus E-Mails hervor, die "ESPN" vorliegen. Das Vorgehen ähnelt demnach dem, was die NFL während eines 110 Tage andauernden Referee-Streiks im Jahr 2012 tat. Seinerzeit war der Streik nach Woche drei der Regular Season beendet. Der aktuell laufende Tarifvertrag zwischen NFL und den Unparteiischen läuft Ende Mai aus.

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NFL sucht nach 150 Schiedsrichtern Dem Bericht zufolge ist die Liga bis Ende der Woche auf der Suche nach rund 150 Schiedsrichtern, die überwiegend an kleinen Colleges tätig sind. Diese könnten dann bereits im April mit der Einarbeitung beginnen und im Mai an einem Lehrgang teilnehmen. Sollte es keine Einigung in Sachen Tarifvertrag geben, würden sie ihre Ausbildung über den Sommer hinweg fortsetzen und vor Beginn der regulären Saison Training Camps besuchen. Die NFL lehnte eine Stellungnahme diesbezüglich ab.

Referee-Boss zeigt sich besorgt Laut Scott Green, seines Zeichens Geschäftsführer der NFLRA, werfe der Notfallplan der Liga zwei zentrale Themen auf. Zum einen die vermeintlich erhöhte Anfälligkeit der Ersatzschiedsrichter für die Verlockungen von Glücksspielen. Zum anderen sei seiner Meinung nach die Sicherheit der Spieler gefährdet, wenn Spiele von Unparteiischen geleitet werden, die keinerlei Erfahrung mit der Härte und der Geschwindigkeit von NFL-Spielen haben. "Ehrlich gesagt", so Green, "bin ich überrascht, dass sie das nach 2012 überhaupt in Betracht ziehen."

Vergangener Streik endete chaotisch Der Einsatz von Ersatzschiedsrichtern durch die NFL im Jahr 2012 wurde seinerzeit von Trainern und Spielern einhellig kritisiert, unter anderem weil man auf Referees aus untergeordneten College-Ligen und kleineren Profiligen, darunter die Arena League, zurückgriff. Browns wollen Trade-Revolution in der NFL Bezeichnend: Das letzte Spiel vor Abschluss der damaligen Vereinbarung mit den NFL-Referees zwischen den Seattle Seahawks und den Green Bay Packers endete mit einer chaotischen Hail Mary der Seahawks, später bekannt als "Fail Mary". Seattle wurde ein Touchdown und damit der Sieg zugesprochen, später gab die Liga zu, dass eine Strafe wegen Offensive Pass Interference und dementsprechend ein Sieg der Packers der richtige Call gewesen wäre.

Teambesitzer mehr und mehr gefrustet Bereits Anfang des Monats hatte "ESPN" erfahren, dass unter Teambesitzern im Hinblick auf die schleppend laufenden Verhandlungen "die Frustration wächst". Noch im vergangenen Jahr hatte die NFL in einem Memo erklärt, dass sie "weiterhin darauf fokussiert sei, Änderungen an der Vereinbarung so umzusetzen, dass die Leistung unserer Schiedsrichter verbessert, die Rechenschaftspflicht gestärkt und sichergestellt wird, dass die leistungsstärksten Schiedsrichter unsere wichtigsten Spiele leiten". Die NFLRA wiederum möchte die Status quo beibehalten oder sogar in einigen Fällen den Einfluss der Liga auf die Zusammenarbeit mit den Referees einschränken.

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