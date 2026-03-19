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NFL - Cleveland Browns wollen Trade-Revolution

Veröffentlicht:

von ran.joyn.de

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NFL: Luxus-Villa muss weg! Antonio Brown verliert Mega-Anwesen

Videoclip • 01:21 Min

Aktuell gibt es strenge Regeln was Trades in der NFL angeht. Ein Team darf seine Zukunft nur drei Jahre im Voraus wegtraden. Das wollen die Cleveland Browns nun ändern.

Die Cleveland Browns haben der NFL eine Änderung der Draft-Regeln vorgeschlagen. Künftig sollen Teams First-, Second- oder andere Draft-Picks bis zu fünf Jahre im Voraus traden dürfen.

Derzeit ist ein solcher Handel nur drei Jahre in die Zukunft möglich.

Die Browns begründen den Vorstoß mit einem deutlich aktiveren Trade-Markt und größerer Flexibilität bei der Kaderplanung. In den vergangenen Jahren hätten neue General Manager den Handel mit Picks bereits spürbar angekurbelt.

Allein aus dem diesjährigen Draft seien bereits sechs First-Round-Picks getauscht worden – zuletzt schickte Denver seinen Erstrunden-Pick an Miami Dolphins im Tausch gegen Wide Receiver Jaylen Waddle.

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Cleveland Browns wollen NFL an die NBA anpassen

Zum Vergleich: In der NBA dürfen Picks sogar sieben Jahre im Voraus gehandelt werden. Die Browns sehen in der Ausweitung auf fünf Jahre daher eine sinnvolle Angleichung an die Praxis anderer großer Ligen.

Die NFL teilte mit, dass nur zwei Club-Vorschläge für die Eigentümerversammlung Ende März eingegangen sind. Neben dem Browns-Antrag gibt es einen Vorschlag der Pittsburgh Steelers zum Umgang mit Spieler-Kontakten in der Free-Agent-Periode.

On-Field-Regeländerungen wurden von den Teams in diesem Jahr nicht beantragt – diese werden wie üblich vom Competition Committee nächste Woche vorgestellt.

Für eine Annahme der Browns-Initiative sind mindestens 24 der 32 NFL-Franchises nötig. Die Abstimmung findet bei den jährlichen League Meetings statt.

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