NFL - Cleveland Browns wollen Trade-Revolution

Aktuell gibt es strenge Regeln was Trades in der NFL angeht. Ein Team darf seine Zukunft nur drei Jahre im Voraus wegtraden. Das wollen die Cleveland Browns nun ändern.

Die Cleveland Browns haben der NFL eine Änderung der Draft-Regeln vorgeschlagen. Künftig sollen Teams First-, Second- oder andere Draft-Picks bis zu fünf Jahre im Voraus traden dürfen.

Derzeit ist ein solcher Handel nur drei Jahre in die Zukunft möglich.

Die Browns begründen den Vorstoß mit einem deutlich aktiveren Trade-Markt und größerer Flexibilität bei der Kaderplanung. In den vergangenen Jahren hätten neue General Manager den Handel mit Picks bereits spürbar angekurbelt.

Allein aus dem diesjährigen Draft seien bereits sechs First-Round-Picks getauscht worden – zuletzt schickte Denver seinen Erstrunden-Pick an Miami Dolphins im Tausch gegen Wide Receiver Jaylen Waddle.