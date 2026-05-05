NFL - Baltimore Ravens: Head Coach fordert Diego Pavia nach Draft-Debakel heraus

NFL NFL Draft: Zu viel Stripclub? College-Superstar geht leer aus Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Diego Pavia kommt nach Negativ-Schlagzeilen und Draft-Debakel bei den Baltimore Ravens unter. Nun kann sich der Quarterback endlich beweisen.

257 Picks gab es beim NFL Draft 2026, doch der Name Diego Pavia erklang nie. So mancher unbekannter Name wurde aufgerufen, doch hinsichtlich des Heisman-Trophy-Finalisten blieb es stumm. Zum ersten mal seit zwölf Jahren wurde einer der drei Spieler, die es bei der begehrtesten College-Auszeichnung in die Endauswahl geschafft hatten, nicht ausgewählt. NFL Draft 2026: Diego Pavia wird seine Arroganz zum Verhängnis Rund um den 24-Jährigen hatte es zuvor gleich mehrere Negativ-Schlagzeilen gegeben. Ungebührliches Verhalten nach der verlorenen Heisman-Wahl, fatale Interviews beim Scouting Combine und die von ihm selbst als Selbstbewusstsein deklarierte Arroganz, für den Draft keinen Agenten zu brauchen, um nichts von dem erwarteten Geldsegen abgeben zu müssen. Am Ende stand ein Draft-Debakel, das seinesgleichen sucht.

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Baltimore Ravens geben Diego Pavia nach Draft-Debakel eine Chance Doch allzu lange musste sich der Quarterback nicht grämen, nahmen ihn die Baltimore Ravens in der Folge unter Vertrag. Inzwischen hat der Spielmacher seine ersten Schritte in Baltimore absolviert, genauer gesagt hat er am Rookie-Minicamp des Teams teilgenommen. Am vergangenen Samstag war Pavia während des zweiten und letzten Tages auf dem Feld zu sehen. Der nur 1,78 Meter große Signal Caller trug dabei Shorts und ein scharzes Trikot mit der Nummer 17. Den für die Medienvertreter zugänglichen Teil des Trainings nutzte er im Wesentlichen dazu, sich mit dem Playbook und seinen neuen Teamkollegen vertraut zu machen.

Diego Pavia: Ravens-Coach hat Verbindungen zu Vanderbilt "Diego versucht, genau wie viele andere Undrafted Free Agents, sich zu profilieren", betonte Head Coach Jesse Minter. "Ich kenne das Programm, aus dem er kommt. Ich kenne viele Leute, die mit ihm gearbeitet haben, und ich habe eine Vorstellung davon, was für ein Mensch er ist – ein wirklich, wirklich fleißiger Arbeiter. Ich glaube, er hat wirklich dazu beigetragen, dieses Programm in der SEC auf ein höheres Niveau zu heben, indem er gegen wirklich starke Gegner gespielt hat." Mahomes bei den OTAs? Chiefs-Coach zögert 2024 und 2025 spielte Diego Pavia am College für die Vanderbilt Commodores. Ein Team, für welches Ravens-Cheftrainer Minter selbst 2021 als Defensive Coordinator tätig war. Noch heute gehörte Vanderbilt-Coach Clark Lea zu seinen engsten Freunden – und konnte entsprechend von dem Quarterback-Youngster, seinen Stärken und auch seinen Schwächen berichten. "Pavia hat einige Erfahrungen gemacht, aus denen er lernen und an denen er wachsen konnte. Ich glaube, das würde niemand bestreiten", so Minter. "Aber wenn man mit den Leuten bei Vanderbilt spricht und erfährt, wie er als Spieler ist, dann zeigt sich, dass er jeden Tag früh da ist und wirklich hart arbeitet."

Diego Pavia: Auftritt im Rookie-Minicamp der Ravens Arbeit verrichtete der 24-Jährige auch im Minicamp. Gemeinsam mit Free-Agent-Kollege und Ex-UConn-QB Joe Fagnano und dem ehemaligen Spielmacher der James Madison Universität, Billy Atkins, absolvierte er die Trainingseinheit. Lauf-, Pass-, und Play-Action-Spielzüge standen auf dem Programm. Allzu weite Pässe wurden aber nicht geworfen, studierten die Wide Receiver doch selbst gerade ihre Routen. Und dennoch: Pavia ist angekommen. Oder wie es sein neuer Cheftrainer auszudrückte: "Er ist ein Undrafted Rookie Free Agent. Er hat den Fuß in der Tür – jetzt muss er damit machen, was er will. Er ist nun dabei. Und das heißt: 'Zeig uns, was du drauf hast, und lass es einfach auf dich zukommen.'"

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Baltimore Ravens: Teamkollege schwärmt von Diego Pavia Zwar war der Heisman-Finalist selbst nicht für Gespräche verfügbar, ein heißes Gesprächsthema war er aber dennoch. "Er ist ein wirklich toller Typ – einer, der mit einer gewissen Wut im Bauch spielt. Ich habe ihn beim Senior Bowl kennengelernt. Ich glaube wirklich, dass wir beide gerade dabei sind, eine gute Beziehung aufzubauen", äußerte sich beispielsweise Adam Randall auf Nachfrage positiv. Der ehemalige Running Back der Clemson Tigers wurde von den Ravens in der fünften Runde gedrafted. "Er hat eine großartige Energie und Einstellung, und er ist ein Kämpfer. Das ist wirklich alles, was man sich von einem Teamkollegen wünschen kann, und ich weiß, dass er jedes Mal, wenn er das Feld betritt, alles geben wird", führte Randall weiter aus.