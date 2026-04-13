ran NBA Basketball NBA: "Momentum!" Detlef Schrempf feiert deutschen Basketball ab Videoclip • 05:23 Min Link kopieren Teilen

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft. ran.joyn gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Titelverteidiger sind die Basketballer des FC Bayern München. Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

- Anzeige -

- Anzeige -

Begegnung: Rostock Seawolves vs. ratiopharm Ulm

Wettbewerb: BBL

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 19. April (16:15 Uhr)

Austragungsort: Stadthalle Rostock, Rostock

Live-Stream: Joyn Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen. ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL). BBL live: Rostock Seawolves vs. ratiopharm Ulm am 19. April ab 16:15 Uhr auf Joyn streamen

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei? Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse. Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

- Anzeige -

- Anzeige -

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze Spielplan der BBL

Tabelle der BBL