Entscheidung in der NBA: Die Milwaukee Bucks und Star-Coach Doc Rivers trennen sich nach einer enttäuschenden Spielzeit.

Cheftrainer Doc Rivers und die Milwaukee Bucks gehen nach einer enttäuschenden NBA-Saison getrennte Wege.

Nach 32 Siegen und 50 Niederlagen deutete der 64-Jährige seinen Abschied selbst an, US-Medien berichteten übereinstimmend über ein bevorstehendes Aus. Eine offizielle Bestätigung der Basketball-Franchise gab es zunächst nicht.

"Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns alle einig sind", sagte Rivers bei der Pressekonferenz: "Wir haben darüber gesprochen und wollen es ziemlich schnell veröffentlichen. Ich möchte einfach, dass sie es tun, es ist besser. Aber ich denke, Sie wissen das im Grunde schon."