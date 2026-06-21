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Basketball-Bundesliga live auf Joyn

BBL Finals jetzt live & kostenlos: Alba Berlin vs. FC Bayern Basketball - Spiel 5 der Finals im TV und Livestream

Aktualisiert:

von ran

ran NBA Basketball

NBA: "Momentum!" Detlef Schrempf feiert deutschen Basketball ab

Videoclip • 05:23 Min

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) neigt sich dem Ende entgegen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Titelverteidiger sind die Basketballer des FC Bayern München.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

BBL Finals live: Bayern vs. Alba hier kostenlos streamen

  • Begegnung: FC Bayern Basketball vs. Alba Berlin

  • Wettbewerb: BBL, Finale (Spiel 5)

  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 21. Juni (16:30 Uhr)

  • Austragungsort: Uber Arena, Berlin

  • Live-Stream: Dyn, sportschau.de, ARD-Mediathek

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BBL-Saison 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen. Das Spiel 4 der BBL-Finals gehört leider nicht dazu.

Kostenlos kann das Spiel allerdings im Livestream der Sportschau sowie in der ARD Mediathek verfolgt werden.

BBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

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BBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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