ran NBA Basketball NBA: "Momentum!" Detlef Schrempf feiert deutschen Basketball ab Videoclip • 05:23 Min Link kopieren Teilen

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) neigt sich dem Ende entgegen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Titelverteidiger sind die Basketballer des FC Bayern München. Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister. ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL). BBL Finals live: Bayern vs. Alba hier kostenlos streamen

Begegnung: FC Bayern Basketball vs. Alba Berlin

Wettbewerb: BBL, Finale (Spiel 5)

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 21. Juni (16:30 Uhr)

Austragungsort: Uber Arena, Berlin

Live-Stream: Dyn, sportschau.de, ARD-Mediathek

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BBL-Saison 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei? Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse. Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen. Das Spiel 4 der BBL-Finals gehört leider nicht dazu. Kostenlos kann das Spiel allerdings im Livestream der Sportschau sowie in der ARD Mediathek verfolgt werden.

BBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze Spielplan der BBL

Tabelle der BBL

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