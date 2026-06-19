Die Bayern-Basketballer vergeben den ersten Meister-Matchball gegen Alba Berlin. Zwischenzeitlich haben die Münchner einen Zehn-Punkte-Vorsprung, doch nun wird ein Entscheidungsspiel nötig.

Alba Berlin hat die große "Threepeat"-Party des FC Bayern vorerst verhindert und im Finale der Basketball Bundesliga (BBL) ein Entscheidungsspiel erzwungen. Vor den Augen von NBA-Star Franz Wagner drehten die Hauptstädter in der Schlussphase auf und entschieden das vierte Duell der Best-of-five-Serie mit 71:61 (42:45) für sich. Spiel fünf steigt am Sonntag (ab 16:30 Uhr im Liveticker) im Münchner SAP Garden.

Die Bayern lagen lange auf Kurs Meisterschaft, eine zwischenzeitliche Zehn-Punkte-Führung gab die Mannschaft des scheidenden Erfolgstrainers Svetislav Pesic aber leichtfertig aus der Hand. Alba stellte die Partie bei hohen Temperaturen in der aufgeheizten Max-Schmeling-Halle auf den Kopf - und riss das Momentum in der Serie an sich.

In der eigenen Halle können die Bayern nach den Siegen 2024 und 2025 erstmals in der Vereinsgeschichte den Hattrick perfekt machen, insgesamt wäre es die achte Meisterschaft. Mindestens drei Titel nacheinander hatten zuvor nur Rekordchampion Bayer Leverkusen, Alba und die Bamberg Baskets gewonnen. Die Berliner spielen um den zwölften Erfolg.