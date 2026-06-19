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Alex Mumbru, Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, hat einen neuen Job. Der Spanier übernimmt Virtus Bologna. Dem DBB bleibt er allerdings erhalten.

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru übernimmt den italienischen EuroLeague-Vertreter Virtus Bologna und arbeitet ab der neuen Saison in einer Doppelrolle. Das gaben der Deutsche Basketball Bund (DBB) und der Klub am Freitag bekannt. Mumbru (47) erhält in Bologna einen Zweijahresvertrag, Einfluss auf seine Aufgabe beim Nationalteam soll das Engagement nicht haben. "Für Bundestrainer Mumbru hat die Nationalmannschaft weiterhin eine herausragende Bedeutung, für ihn sind die kommenden Qualifikationsfenster sehr wichtig", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss und fügte hinzu: "Er wird uns auch weiterhin mit großer Begeisterung und mit vollem Einsatz als Bundestrainer zur Verfügung stehen. Gemeinsam gibt es noch viele Ziele."

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Basketball: Mumbru dankt DBB Mumbru erklärte: "Ich bin dem DBB sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt und die Chance eröffnet, Head Coach bei einem Euroligisten zu sein. Das ist nicht selbstverständlich und zeugt von unserem sehr guten Verhältnis. Ich bleibe natürlich mit vollem Herzblut Bundestrainer und mein Fokus liegt jetzt auf den kommenden beiden Fenstern der Qualifikation zum World Cup 2027 in Katar." Zuvor hatte die Sporttageszeitung "Marca" aus Mumbrus spanischer Heimat über eine bevorstehende Einigung berichtet. Bologna suchte nach der Trennung von Dusko Ivanovic Ende März einen Nachfolger für Interimslösung Nenad Jakovljevic.

Mumbru beerbte Weltmeister-Coach Herbert Mumbru hat bis April 2024 als Klub-Trainer gearbeitet, nach seinem Abschied von Valencia Basket beerbte er Weltmeistercoach Gordon Herbert beim DBB und führte das Nationalteam zum EM-Titel 2025. Herbert verließ den DBB nach den Olympischen Spielen von Paris, zuvor hatte es der Verband dem Kanadier untersagt, parallel den französischen EuroLeague-Klub Asvel Lyon-Villeurbanne zu trainieren. Diesmal gab es kein Veto vonseiten des DBB.

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