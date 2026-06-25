Kurz nach dem Draft von Hannes Steinbach und Christian Anderson geben die Charlotte Hornets offenbar LaMelo Ball ab. Dessen neues Team soll schon feststehen.

Die von den Charlotte Hornets in die NBA gedrafteten deutschen Basketballprofis Hannes Steinbach (20) und Christian Anderson (20) werden nicht mit dem bisherigen Hornets-Star LaMelo Ball zusammenspielen.

Wie NBA-Insider Shams Charania am Donnerstag meldete, wird die Franchise den 24 Jahre alten Point Guard zu den Minnesota Timberwolves transferieren.

"Ich freue mich wirklich sehr, mit LaMelo Ball zusammenzuspielen", sagte Steinbach noch am Mittwoch nach dem Draft: "Er ist einer der kreativsten Passgeber in der NBA, und mit einem Spieler wie ihm zusammenzuspielen, ist sehr aufregend."

Nun wird es wohl nicht dazu kommen. Das steigert aber vor allem die Chancen auf Spielzeit für Guard Christian Anderson.

Als Gegenwert erhalten die Hornets Timberwolves-Center Naz Reid, einen Erstrundenpick, drei Zweitrundenpicks und das Tauschrecht bei drei weiteren Erstrundenpicks.