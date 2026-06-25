Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Basketball

NBA - Charlotte Hornets: Steinbach-Team gibt wohl Starspieler LeMelo Ball ab

Veröffentlicht:

von SID

ran NBA Basketball

NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co.

Videoclip • 01:19 Min

Kurz nach dem Draft von Hannes Steinbach und Christian Anderson geben die Charlotte Hornets offenbar LaMelo Ball ab. Dessen neues Team soll schon feststehen.

Die von den Charlotte Hornets in die NBA gedrafteten deutschen Basketballprofis Hannes Steinbach (20) und Christian Anderson (20) werden nicht mit dem bisherigen Hornets-Star LaMelo Ball zusammenspielen.

Wie NBA-Insider Shams Charania am Donnerstag meldete, wird die Franchise den 24 Jahre alten Point Guard zu den Minnesota Timberwolves transferieren.

"Ich freue mich wirklich sehr, mit LaMelo Ball zusammenzuspielen", sagte Steinbach noch am Mittwoch nach dem Draft: "Er ist einer der kreativsten Passgeber in der NBA, und mit einem Spieler wie ihm zusammenzuspielen, ist sehr aufregend."

Nun wird es wohl nicht dazu kommen. Das steigert aber vor allem die Chancen auf Spielzeit für Guard Christian Anderson.

Als Gegenwert erhalten die Hornets Timberwolves-Center Naz Reid, einen Erstrundenpick, drei Zweitrundenpicks und das Tauschrecht bei drei weiteren Erstrundenpicks.

Nächste Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Tennis

    Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Drei neue Deutsche in der NBA

Steinbach und Anderson waren in der ersten Runde des Drafts im Barclays Center in New York jeweils von den Charlotte Hornets an Position 14 und 18 ausgewählt worden.

Als dritter deutscher Spieler wurde Jack Kayil in der zweiten Runde vom frischgebackenen NBA-Champion New York Knicks an Position 39 ausgewählt. 2025 war das Trio mit der deutschen U19 Vizeweltmeister geworden.

Mehr NBA-News