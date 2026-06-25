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NBA - Charlotte Hornets: Steinbach-Team gibt wohl Starspieler LeMelo Ball ab
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Kurz nach dem Draft von Hannes Steinbach und Christian Anderson geben die Charlotte Hornets offenbar LaMelo Ball ab. Dessen neues Team soll schon feststehen.
Die von den Charlotte Hornets in die NBA gedrafteten deutschen Basketballprofis Hannes Steinbach (20) und Christian Anderson (20) werden nicht mit dem bisherigen Hornets-Star LaMelo Ball zusammenspielen.
Wie NBA-Insider Shams Charania am Donnerstag meldete, wird die Franchise den 24 Jahre alten Point Guard zu den Minnesota Timberwolves transferieren.
"Ich freue mich wirklich sehr, mit LaMelo Ball zusammenzuspielen", sagte Steinbach noch am Mittwoch nach dem Draft: "Er ist einer der kreativsten Passgeber in der NBA, und mit einem Spieler wie ihm zusammenzuspielen, ist sehr aufregend."
Nun wird es wohl nicht dazu kommen. Das steigert aber vor allem die Chancen auf Spielzeit für Guard Christian Anderson.
Als Gegenwert erhalten die Hornets Timberwolves-Center Naz Reid, einen Erstrundenpick, drei Zweitrundenpicks und das Tauschrecht bei drei weiteren Erstrundenpicks.
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Drei neue Deutsche in der NBA
Steinbach und Anderson waren in der ersten Runde des Drafts im Barclays Center in New York jeweils von den Charlotte Hornets an Position 14 und 18 ausgewählt worden.
Als dritter deutscher Spieler wurde Jack Kayil in der zweiten Runde vom frischgebackenen NBA-Champion New York Knicks an Position 39 ausgewählt. 2025 war das Trio mit der deutschen U19 Vizeweltmeister geworden.
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