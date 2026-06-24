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NBA-Draft 2026: Historisch! Hannes Steinbach und Christian Anderson in Runde eins gedraftet
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Im diesjährigen NBA-Draft wurden zwei Deutsche bereits in Runde eins ausgewählt. Das hat es bisher erst ein Mal vor über 40 Jahren gegeben.
Die deutschen Junioren-Nationalspieler Hannes Steinbach und Christian Anderson sind beim alljährlichen Draft der Basketball-Profiliga NBA wie prognostiziert bereits in der ersten Runde ausgewählt worden.
Der 20 Jahre alte Würzburger Steinbach, der zuletzt für die University of Washington spielte und als Forward oder Center eingesetzt werden kann, ging an Position 14 an die Charlotte Hornets.
Das Team aus North Carolina griff sich vier Picks später an Position 18 auch den 20 Jahre alten Guard Anderson, der die Texas Tech University besucht hatte.
Der in Atlanta geborene Deutsch-Amerikaner, der auch schon für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz kam, war gemeinsam mit Steinbach 2025 mit der deutschen U19 Vizeweltmeister geworden.
NBA-Draft: Zwei Deutsche in Runde eins gab es erst ein Mal vorher
Zu dieser Mannschaft gehörte auch Jack Kayil vom neuen deutschen Meister Alba Berlin, der sich ebenfalls für den Draft gemeldet hat.
Zwei Deutsche wurden zuvor erst einmal gleich in der ersten Runde des Drafts ausgewählt. Detlef Schrempf (Nr. 8) und Uwe Blab (Nr. 17) gingen 1985 beide an die Dallas Mavericks, ebenso wie 13 Jahre später Dirk Nowitzki (Nr. 9). Weitere deutsche Erstrundenpicks waren Chris Welp 1987 (Nr. 16/Philadelphia 76ers), Moritz Wagner 2018 (Nr. 25/Los Angeles Lakers) und Franz Wagner 2021 (Nr. 8/Orlando Magic).
Als erster Spieler wurde von den Washington Wizards erwartungsgemäß AJ Dybantsa ausgewählt. Der 19 Jahre alte Forward hatte an der Brigham Young University in Provo/Utah nur sein erstes College-Jahr absolviert. Jack Kayil gilt als Kandidat für die zweite Runde am Mittwoch (Ortszeit), als möglicher Klub gelten die Golden State Warriors.
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