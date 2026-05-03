NBA - Mega-Aufholjagd: 76ers werfen Celtics aus Playoffs

Bärenstarke Aufholjagd in der NBA. Die Philadelphia 76ers werfen überraschend die Boston Celtics aus den Playoffs.

Überraschung in der NBA: Die Philadelphia 76ers haben Rekordmeister Boston Celtics ausgeschaltet. Angeführt vom überragenden Joel Embiid siegte die Basketball-Franchise aus Pennsylvania im entscheidenden Spiel mit 109:100 und krönte damit ihre Aufholjagd.

In der Best-of-Seven-Serie lagen Embiid und Co. bereits mit 1:3 zurück und zogen durch drei Siege hintereinander noch in das Halbfinale der Eastern Conference ein. Dort warten nun die New York Knicks mit dem deutschen Center Ariel Hukporti.

Beim entscheidenden Sieg gegen Boston, das kurzfristig auf Jayson Tatum (Kniebeschwerden) verzichtet musste, lief Embiid mit 34 Punkten und zwölf Rebounds heiß. Zudem steuerte Tyrese Maxey 30 Zähler bei.