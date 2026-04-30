NBA-Playoffs: Orlando Magic vergibt ersten Matchball gegen Detroit Pistons

Die Orlando Magic haben den ersten Matchball gegen den haushohen Favoriten Detroit Pistons verpasst. Sie führen die Serie aber weiterhin an.

Ohne den erneut verletzten Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihren ersten Playoff‑Matchball gegen die Detroit Pistons vergeben.

Die Franchise aus Florida verlor Spiel fünf der ersten Runde in Detroit mit 109:116. Bei den Pistons war Cade Cunningham der überragende Mann: Mit 45 Punkten erzielte der 24‑Jährige einen neuen Playoff‑Rekord für das Team.

Orlando führt in der Best‑of‑seven‑Serie gegen den Favoriten nun mit 3-2 und erhält in der Nacht zu Samstag zu Hause eine zweite Chance, in die nächste Runde einzuziehen und erstmals seit der Saison 2009/2010 eine Playoff‑Serie zu gewinnen.

Magic‑Forward Wagner fiel wegen einer Zerrung in der rechten Wade aus. In den ersten vier Spielen der Serie kam der Welt‑ und Europameister auf durchschnittlich fast 17 Punkte. Sein Bruder Moritz wurde erneut nicht eingesetzt, Tristan da Silva erzielte drei Punkte.