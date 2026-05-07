NBA-Playoffs: New York Knicks dank Jalen Brunson auf Kurs Conference Final

ran NBA Basketball NBA: Wasserpark oder Villa? Tony Parker verkauft Monster-Anwesen Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Der Spielmacher drückt auch dem zweiten Duell mit Philadelphia seinen Stempel auf. Den 76ers fehlt ohne Joel Embiid die Durchschlagskraft.

Die New York Knicks haben in den NBA-Play-offs einen weiteren Schritt Richtung Conference Finals gemacht. Das Team aus dem "Big Apple" gewann Spiel zwei der Halbfinalserie in der Eastern Conference gegen die Philadelphia 76ers mit 108:102 und führt in der Best-of-seven-Serie nun mit 2-0. Der Deutsche Knicks-Profi Ariel Hukporti kam in sieben Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte und drei Rebounds. Matchwinner für die Knicks war einmal mehr Jalen Brunson, der acht seiner insgesamt 26 Punkte im Schlussviertel erzielte und sein Team in der entscheidenden Phase auf die Siegerstraße führte. Bereits im ersten Match der Serie hatte der 29-Jährige 35 Zähler beigesteuert. Philadelphia hielt die Partie im Madison Square Garden lange offen. Obwohl 2023-MVP Joel Embiid kurzfristig verletzt ausfiel, stand es fünf Minuten vor dem Ende noch 99:99, ehe die Knicks davonzogen. Tyrese Maxey überzeugte bei den 76ers mit 26 Punkten, Routinier Paul George traf fünf Dreier.

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