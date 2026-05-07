Red Bull Cyborg Season - Ultra 600
Arda Saatci: 600 Kilometer Ultralauf vom Death Valley nach Los Angeles im Livestream auf Joyn
Aktualisiert:von ran
Red Bull Cyborg Season - Ultra 600 im Livestream
Der Ausdauer- und Kraftsportler Arda Saatci stellt sich einer extremen Herausforderung: Ein 600 Kilometer langer Ultralauf von LA nach Las Vegas - ohne Schlaf und ohne Pause. Du kannst ihm live und kostenlos bei Joyn zusehen!
Der deutsche Hybrid-Athlet Arda Saatci absolviert derzeit einen Ultralauf über 600 Kilometer in den USA, der direkt durch die höllische Wüstenhitze führt. Die Strecke führt vom Badwater Basin im Death Valley zum Santa Monica Pier in Los Angeles.
Saatci plant, die Distanz, die mehr als 14 Marathons entspricht, in einem Zeitfenster von 96 Stunden zurückzulegen. Du kannst den Lauf in Echtzeit kostenlos auf joyn.de verfolgen – inklusive Standort, Vitaldaten, Geschwindigkeit und seinem Schlaf- und Ernährungsverhalten.
Arda Saatcis Challenge in Zahlen: Ein Lauf der Superlative
Was Arda Saatci vorhat, sprengt die Grenzen des Vorstellbaren. Die Strecke ist nicht nur lang, sondern auch brutal anspruchsvoll. Hier sind die Fakten zu seinem Rekordversuch:
Athlet: Arda Saatci (28), Red-Bull-Athlet aus Deutschland
Distanz: 600 Kilometer
Zeitlimit: 96 Stunden (4 Tage)
Start: 5. Mai 2026, Badwater Basin, Death Valley
Ziel: 9. Mai 2026, Santa Monica Pier, Los Angeles
Höhenmeter: ca. 5.700 Meter
Energieverbrauch: ca. 15.000 Kalorien am Tag
Flüssigkeitsverlust: Bis zu 1,5 Liter pro Stunde
Ultralauf mit extremen Herausforderung
Die Route führt Arda durch einige der lebensfeindlichsten, aber auch ikonischsten Landschaften Amerikas. Die zentralen Herausforderungen sind:
Extreme Hitze: Lufttemperaturen von über 40 °C heizen den Asphalt auf bis zu 80 °C auf – eine enorme Belastung für Körper und Material.
Massive Dehydrierung: Die extrem niedrige Luftfeuchtigkeit unter 10 Prozent führt zu einem enormen Flüssigkeitsverlust, der kaum zu spüren ist.
Schlafentzug: Über vier Tage hinweg sind nur minimale Schlafpausen möglich. Halluzinationen und Desorientierung sind reale Gefahren.
Gefährliche Tierwelt: Auf abgelegenen Abschnitten muss mit Klapperschlangen, Skorpionen und Kojoten gerechnet werden.
Live: Verfolge Arda Saatcis Rekordversuch hier kostenlos auf Joyn.
Mehr Sport-News:
Leichtathletik
Historischer Rekord: Sawe läuft Marathon in unter zwei Stunden
Schwimmen
Schwimmen: Russen künftig wieder mit Hymne und Flagge
Golf
Als Erster seit Woods: McIlroy verteidigt Masters-Titel
Golf
Nach Autounfall: Golf-Star Tiger Woods freigelassen
Golf
Tiger Woods nach Autounfall festgenommen
Leichtathletik
Leichtathletik-WM in München? Wichtige Hürde genommen