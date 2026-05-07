Der Ausdauer- und Kraftsportler Arda Saatci stellt sich einer extremen Herausforderung: Ein 600 Kilometer langer Ultralauf von LA nach Las Vegas - ohne Schlaf und ohne Pause. Du kannst ihm live und kostenlos bei Joyn zusehen!

Der deutsche Hybrid-Athlet Arda Saatci absolviert derzeit einen Ultralauf über 600 Kilometer in den USA, der direkt durch die höllische Wüstenhitze führt. Die Strecke führt vom Badwater Basin im Death Valley zum Santa Monica Pier in Los Angeles.

Saatci plant, die Distanz, die mehr als 14 Marathons entspricht, in einem Zeitfenster von 96 Stunden zurückzulegen. Du kannst den Lauf in Echtzeit kostenlos auf joyn.de verfolgen – inklusive Standort, Vitaldaten, Geschwindigkeit und seinem Schlaf- und Ernährungsverhalten.