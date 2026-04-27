Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua kehrt am 25. Juli in den Ring zurück. Wie die Promoter des einstigen Klitschko-Bezwingers am Montag mitteilten, wird der Brite sieben Monate nach seinem schweren Verkehrsunfall gegen den Albaner Kristian Prenga antreten.

Joshua hatte seinen bislang letzten Kampf am 19. Dezember des Vorjahres gegen den Influencer Jake Paul durch K.o. gewonnen. Nur Tage später war der 36-Jährige in einen Autounfall in Nigeria verwickelt, bei dem zwei Freunde von ihm ums Leben kamen. Joshua selbst war nur leicht verletzt worden. Zuletzt trainierte er unter anderem wieder mit Schwergewichts-Champion Alexander Usyk.

Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua kehrt am 25. Juli in Riad in den Ring zurück. Wie die Promoter des einstigen Klitschko-Bezwingers am Montag mitteilten, wird der Brite sieben Monate nach seinem schweren Verkehrsunfall gegen den Albaner Kristian Prenga antreten. Das Duell soll als Vorbereitungskampf auf den mit Spannung erwarteten und nun auch bestätigten Schwergewichtskracher gegen Tyson Fury dienen.

Anthony Joshua: Vielleicht die letzte WM-Chance

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mir Zeit genommen habe, um mich wieder aufzubauen und zu stärken, damit ich bereit bin, in den Ring zurückzukehren, und das ist der nächste Schritt auf diesem Weg", sagte Joshua, der bei 29 Siegen aus 33 Profikämpfen steht: "Ich freue mich darauf, wieder in den Wettkampf zurückzukehren und genau dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe."

Joshua arbeitet indessen auf den für November angedachten Fury-Kampf hin, eine offizielle Bestätigung des "Battle of Britain" lieferte Joshuas Promoter Eddie Hearn ebenfalls am Montag. "Unterzeichnet, besiegelt, erledigt! AJ gegen Fury steht fest!", schrieb Hearn auf Instagram. Ex-Champ Fury hatte selbst vor gut zwei Wochen mit einem Punktsieg gegen den Russen Arslanbek Machmudow sein Comeback gegeben. Joshua war beim Spektakel in London vor Ort.

Joshuas Karriere ist in den vergangenen Jahren arg ins Stocken geraten, nachdem er 2021 seine WM-Gürtel an Usyk verloren hatte. War er dem Ukrainer auch im Rückkampf im Jahr darauf unterlegen gewesen, vergab er 2024 erneut eine Titelchance durch eine krachende K.-o.-Pleite gegen Daniel Dubois. Seitdem trachtet der Mann, der 2017 Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt hatte, nach einer vielleicht letzten Chance auf einen WM-Fight.

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