Tyson Fury meldet sich mit einem Sieg im Boxring zurück. Gegen den Russen Arslanbek Machmudow muss der Ex-Weltmeister jedoch über die volle Distanz gehen.

Der frühere Box-Weltmeister Tyson Fury hat ein erfolgreiches Ring-Comeback gefeiert. Der 37 Jahre alte Brite besiegte den Russen Arslanbek Machmudow am Samstag im Tottenham Stadium in London nach Punkten. Durch den Sieg, 476 Tage nach seinem bis dato letzten Profikampf, lebt Furys Chance, den Schwergewichts-Thron ein drittes Mal zu besteigen.

Fury gewann auf zwei der Punktrichterkarten mit 120:108. Der dritte Punktrichter entschied, dass er seinen Gegner nach den maximalen zwölf Runden mit 119:109 besiegt hatte.

Der Erfolg gegen Machmudow war Furys 35. Sieg in seinem 38. Fight (zwei Niederlagen, ein Remis). Wie es nun unmittelbar für Fury weitergeht, ist offen; perspektivisch wird über einen dritten Kampf gegen Dreifach-Weltmeister Alexander Usyk spekuliert. Gegen Usyk hatte Fury seine einzigen beiden Pleiten kassiert. Zuletzt gab es auch Gerüchte über ein britisches Duell mit Ex-Champ Anthony Joshua, der den Fight am Samstag vor Ort in London aus nächster Nähe verfolgte.

Fury wandte sich nach dem Kampf direkt an Joshua. "Ich fordere dich heraus, Anthony Joshua: Kämpfe als Nächstes gegen mich. Nimmst du die Herausforderung an?", rief Fury.