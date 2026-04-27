Boxen: Nach tragischem Autounfall - Anthony Joshuas Comeback steht fest

Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua kehrt am 25. Juli in den Ring zurück. Wie die Promoter des einstigen Klitschko-Bezwingers am Montag mitteilten, wird der Brite sieben Monate nach seinem schweren Verkehrsunfall gegen den Albaner Kristian Prenga antreten.

Joshua hatte seinen bislang letzten Kampf am 19. Dezember des Vorjahres gegen den Influencer Jake Paul durch K.o. gewonnen. Nur Tage später war der 36-Jährige in einen Autounfall in Nigeria verwickelt, bei dem zwei Freunde von ihm ums Leben kamen. Joshua selbst war nur leicht verletzt worden. Zuletzt trainierte er unter anderem wieder mit Schwergewichts-Champion Alexander Usyk. Das Duell soll als Vorbereitungskampf auf den mit Spannung erwarteten Schwergewichtskracher gegen Tyson Fury dienen.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mir Zeit genommen habe, um mich wieder aufzubauen und zu stärken, damit ich bereit bin, in den Ring zurückzukehren, und das ist der nächste Schritt auf diesem Weg", sagte Joshua, der bei 29 Siegen aus 33 Profikämpfen steht: "Ich freue mich darauf, wieder in den Wettkampf zurückzukehren und genau dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe."