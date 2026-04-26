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Darts Austrian Open 2026: Alle Infos zum PDC-Turnier und zur TV-Übertragung, Spielplan und Livestreams

Veröffentlicht:

von ran.de

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Darts: Netzreaktionen zu Luke Littlers unsportlichem Verhalten

Videoclip • 01:11 Min

Vom 8. bis 10. Mai finden in Graz die Darts Austrian Open statt. ran hat alle Infos zum European-Tour-Turnier zusammengefasst.

In der Stadthalle in Graz steht das sechste von insgesamt 15 Darts-Turnieren der European Tour 2026 an.

Insgesamt kämpfen 48 Spieler um den Titel - darunter mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Niko Springer auch vier Deutsche.

Ersterer gewann das Turnier im Vorjahr und machte damit drei Plätze in der Weltrangliste gut. Dadurch erreichte er als erster Deutscher Position 18.

Nicht mit dabei sind neben Superstar Luke Littler auch Luke Humphries, Gerwyn Price, Gary Anderson und Stephen Bunting.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.

Darts Austrian Open 2026: Wird das Turnier im Free-TV übertragen?

Nein, das Turnier wird nicht im Free-TV übertragen.

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Darts Austrian Open 2026: Wo kann ich das Turnier im Livestream verfolgen?

Das Turnier wird im Livestream auf DAZN und bei PlutoTV gezeigt.

Die nächsten Darts-Übertragungen im Livestream

  • Bald verfügbar

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Darts Austrian Open 2026 live: Wie wird das Turnier gespielt?

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen. Anders als bei der Weltmeisterschaft wird im Legmodus gespielt.

  • 1. Runde: Best of 11 Legs

  • 2. Runde: Best of 11 Legs

  • 3. Runde: Best of 11 Legs

  • Viertelfinale: Best of 11 Legs

  • Halbfinale: Best of 13 Legs

  • Finale: Best of 15 Legs

Darts Austrian Open 2026: Diese Deutschen nehmen teil

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Darts Austrian Open 2026 live: Wie hoch sind die Preisgelder?

Insgesamt werden 230.000 Pfund (umgerechnet etwa 263.000 Euro) an die Spieler ausgeschüttet.

  • Sieger: 35.000 Pfund

  • Finalist: 15.000 Pfund

  • Halbfinale: 10.000 Pfund

  • Viertelfinale: 8.000 Pfund

  • 3. Runde: 5.000 Pfund

  • 2. Runde: 3.500 Pfund

  • 1. Runde: 2.000 Pfund

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