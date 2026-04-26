Vom 8. bis 10. Mai finden in Graz die Darts Austrian Open statt. ran hat alle Infos zum European-Tour-Turnier zusammengefasst.

In der Stadthalle in Graz steht das sechste von insgesamt 15 Darts-Turnieren der European Tour 2026 an.

Insgesamt kämpfen 48 Spieler um den Titel - darunter mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Niko Springer auch vier Deutsche.

Ersterer gewann das Turnier im Vorjahr und machte damit drei Plätze in der Weltrangliste gut. Dadurch erreichte er als erster Deutscher Position 18.

Nicht mit dabei sind neben Superstar Luke Littler auch Luke Humphries, Gerwyn Price, Gary Anderson und Stephen Bunting.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.