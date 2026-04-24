Luke Littler, seines Zeichens zweimaliger Darts-Weltmeister, investiert nun mit einem Kontrahenten in eine andere Sportart.

Besondere Investition von Luke Littler. Der Darts-Weltmeister ist seit wenigen Tagen nicht nur Profisportler, sondern auch einer von drei Besitzern eines Rennpferds.

Der 19-jährige Überflieger hat gemeinsam mit Darts-Kontrahent Stephen Bunting und der britischen Fußball-Legende Michael Owen das Tier erworben – und das für 54.000 Pfund, umgerechnet rund 62.000 Euro.

Dass sich Littler für den Pferdesport begeistert, ist derweil keine Neuigkeit. Bereits im März zeigte sich der Engländer beim Cheltenham Festival. Seinerzeit wettete "The Nuke" mit einem Einsatz von 250 Pfund und gewann damit satte 2.500 Pfund.