Der zwölfte Abend der Premier League Darts verläuft lange spannend, wird im Finale dann aber zu einer klaren Angelegenheit.

Klare Angelegenheit am zwölften Abend der Premier League Darts - auch wenn es am Ende keinen Whitewash gab.

In der M&S Bank Arena in Liverpool duellierten sich am Donnerstagabend die besten Dartspieler der Welt. Die Oberhand behielt dabei wieder einmal der Weltmeister.

Luke Littler durfte sich im Duell mit Jonny Clayton über einen 6:1-Sieg freuen. Littler hatte bereits mit 5:0 in Führung gelegen, dann allerdings schnappte sich sein Kontrahent immerhin ein Leg und verhinderte die völlige Demontage.

Für Littler, der im Finale einen Average on 104,54 spielte, war es bereits der vierte Tagessieg der diesjährigen Premier League.

Zuletzt wurde der Weltmeister bei den Spieltagen in Brighton und in Rotterdam ausgepfiffen. Nun hat er die sportliche Antwort geliefert.