Premier League Darts
Premier League Darts: Luke Littler demontiert Jonny Clayton - und gibt sportliche Antwort auf Kritiker
Aktualisiert:von ran.de
ran Mehr Sport
Darts-Star hat neue Freundin! Fallon Sherrock ist Geschichte
Videoclip • 01:15 Min
Der zwölfte Abend der Premier League Darts verläuft lange spannend, wird im Finale dann aber zu einer klaren Angelegenheit.
Klare Angelegenheit am zwölften Abend der Premier League Darts - auch wenn es am Ende keinen Whitewash gab.
In der M&S Bank Arena in Liverpool duellierten sich am Donnerstagabend die besten Dartspieler der Welt. Die Oberhand behielt dabei wieder einmal der Weltmeister.
Luke Littler durfte sich im Duell mit Jonny Clayton über einen 6:1-Sieg freuen. Littler hatte bereits mit 5:0 in Führung gelegen, dann allerdings schnappte sich sein Kontrahent immerhin ein Leg und verhinderte die völlige Demontage.
Für Littler, der im Finale einen Average on 104,54 spielte, war es bereits der vierte Tagessieg der diesjährigen Premier League.
Zuletzt wurde der Weltmeister bei den Spieltagen in Brighton und in Rotterdam ausgepfiffen. Nun hat er die sportliche Antwort geliefert.
Die nächsten Livestreams auf Joyn:
Packender Fight zwischen MvG und Littler
Deutlich spannender ging es derweil im Halbfinale zu. In der Runde der letzten Vier hatten sich der junge Brite und Superstar Michael van Gerwen einen packenden Fight geliefert.
Beim Stand von 5:5 konnte sich Littler am Ende nur knapp durchsetzen. Auch für Gegner Clayton war der Weg ins Finale alles andere als einfach, stand bei ihm im Halbfinale doch auch ein 6:5-Sieg auf der Anzeigentafel - in seinem Fall gegen Gian van Veen.
Kampf um das Halbfinale
Im Kampf um die Halbfinals der Premier League Darts stehen die beiden Finalisten des zwölften Abends an der Spitze der Tabelle.
Clayton, der wie nun auch Littler vier Abende gewonnen hat, führt das Tableau aufgrund einer Finalteilnahme mehr an, Littler folgt direkt dahinter.
Ebenfalls qualifiziert für das große Finale wären nach aktuellem Stand auch Gerwyn Price und Michael van Gerwen.
Die Ergebnisse in der Übersicht:
Viertelfinale
Gian van Veen - Gerwyn Price 6:4
Stephen Bunting - Jonny Clayton 5:6
Josh Rock - Michael van Gerwen 3:6
Luke Humphries - Luke Littler 2:6
Halbfinale
Gian van Veen - Jonny Clayton 5:6
Michael van Gerwen - Luke Littler 5:6
Finale
Jonny Clayton - Luke Littler 1:6
Mehr Darts-News
Darts im Livestream auf Joyn
Premier League Darts 2026 : 13. Spieltag in Aberdeen live im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker
Darts
Luke Littler spaltet Fan-Gemeinde - darum droht in Liverpool ein Pfeifkonzert
Darts Premier League
Littler rechnet mit van Veen ab: "Er hatte keinen Grund"
Darts
WM-Ausraster: Darts-Star enthüllt neue Folgeschäden
Darts
Darts-Legende denkt über WM-Comeback nach
Premier League
Kommentar: Littlers Karriere befindet sich am Scheideweg