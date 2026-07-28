586.000 Euro für ein einziges Leg! Bei diesem Event dürfen Amateurspieler gegen Darts-Weltmeister Luke Littler auf ein Wunder und viel Preisgeld hoffen.

Darts-Weltmeister Luke Littler spielt gegen 20 Amateurspieler um 501.000 Pfund (586.000 Euro). Möglich macht dies der Streaminganbieter Netflix, der das Live-Event "Beat Luke Littler" für den 30. Oktober angekündigt hat. Um das Preisgeld zu gewinnen, müssen die Amateurspieler die 501 Punkte schneller auf Null bringen als der 19-Jährige und damit ein Leg gewinnen.

Darts: Druck? Luke Littler ist ganz gelassen

Im Ankündigungsvideo des Events auf Instagram gab sich der Engländer gewohnt selbstbewusst: "Alle sagen, sie können mich schlagen. Jetzt bekommen sie die Gelegenheit, es zu beweisen", sagte Littler und fügte hinzu: "Glaubst du, du könntest mich in einem Leg besiegen? Dann los."

Um gegen den Teenager anzutreten, der 2025 im Alter von 17 Jahren seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen hatte, müssen sich die Hobbyspieler in Qualifikationsturnieren beweisen. Diese finden im September in London und Manchester statt.

Littler zu besiegen, ist allerdings selbst für Profis momentan beinahe unmöglich. Am Sonntag hatte "The Nuke" mit dem Titelgewinn beim World Matchplay seinen achten Major-Sieg in Folge gefeiert und einige Turnierrekorde gebrochen. In der Weltrangliste führt Littler mit einem Vorsprung von mehr als zwei Millionen Pfund. Als erster Spieler der Geschichte spielte der Teenager innerhalb von zwei Jahren mehr als drei Millionen Pfund Preisgeld ein (3,14 Millionen).

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