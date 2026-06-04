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Darts - Shootingstar Wessel Nijman wehrt sich gegen Spitznamen: "Bisschen Unsinn"
Veröffentlicht:von ran.de
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Darts: Wegen Littler? Price sagt plötzlich Turnier ab
Videoclip • 01:01 Min
Darts-Shootingstar Wessel Nijman kann mit den Spitznamen in seinem Sport so gar nichts anfangen. Für ihn sind sie Unsinn.
Interessante Aussage von Wessel Nijman.
Der Niederländer gehört in der laufenden Saison zu den besten Performern auf der Darts Pro Tour. Doch trotz seines schnellen Aufstiegs sieht der 25-Jährige keinen Bedarf, einer alten Darts-Tradition zu folgen. So will sich Nijman keinen Spitznamen zulegen.
Während "Iceman" Gerwyn Price, "Snakebite" Peter Wright oder "The Nuke" Luke Littler weltweit bekannt sind, möchte Nijman schlicht bei seinem Namen genannt werden.
"Ich konnte mit diesen Spitznamen und dem ganzen Drumherum nie viel anfangen", konstatierte er im Gespräch mit "Darts Corner".
Und weiter: "Ich halte das für ein bisschen Unsinn. Das ist einfach nichts für mich. Ich bin ziemlich bodenständig und einfach ein normaler Junge, also passt da vielleicht auch kein Spitzname dazu."
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Nijman mit Sieg gegen Gerwyn Price
Der Niederländer avancierte im Jahr 2026 zu einem der erfolgreichsten Spieler und gewann bereits fünf Players-Championship-Titel.
Besonders beeindruckend: Im März entschied er die European Darts Trophy mit einem 8:3-Sieg gegen den einstigen Weltmeister Price für sich.
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