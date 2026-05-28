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Darts-WM: Gute Nachrichten von Cameron Menzies nach Ausraster
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:19 Min
Gute Nachrichten von Cameron Menzies: Nach seinem Ausraster bei der WM bessert sich die Situation rund um seine Hand.
Es war der größte Eklat bei der vergangenen Darts-WM.
Nach seiner Erstrundenpleite gegen den Engländer Charlie Manby schlug der Schotte Cameron Menzies voller Frust mehrfach auf eine Tisch und hielt seine Hand für mehrere Sekunden in eine funkensprühende Fontäne.
Eine Aktion mit schwerwiegenden Folgen – und vielleicht doch bald einem Happy End?
"Ich spüre meine Finger jetzt tatsächlich wieder. Ich hatte Glück, dass der Schaden nicht noch größer war, denn man hatte das Schlimmste befürchtet", erklärte er nun im Interview mit "Online Darts".
Allerdings schränkte der 36-Jährige ein, dass die erlittenen Schäden bei geringen Temperaturen weiterhin zu Problemen führen.
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Situation von Menzies verbessert sich
"Deshalb habe ich mich für die Operation entschieden, weil man dachte, ich würde vielleicht nie wieder ein Gefühl in meiner Hand haben", so Menzies über seinen Zustand nach dem Ausraster.
Dass sich die Situation in seiner geschädigten Hand immer weiter bessert, zeigte auch sein Auftritt am vergangenen Wochenende. Bei den International Darts Open in Riesa schaffte er es bis ins Halbfinale und setzte sich dabei unter anderem gegen Martin Schindler und James Wade durch.
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