Gute Nachrichten von Cameron Menzies: Nach seinem Ausraster bei der WM bessert sich die Situation rund um seine Hand.

Es war der größte Eklat bei der vergangenen Darts-WM.

Nach seiner Erstrundenpleite gegen den Engländer Charlie Manby schlug der Schotte Cameron Menzies voller Frust mehrfach auf eine Tisch und hielt seine Hand für mehrere Sekunden in eine funkensprühende Fontäne.

Eine Aktion mit schwerwiegenden Folgen – und vielleicht doch bald einem Happy End?

"Ich spüre meine Finger jetzt tatsächlich wieder. Ich hatte Glück, dass der Schaden nicht noch größer war, denn man hatte das Schlimmste befürchtet", erklärte er nun im Interview mit "Online Darts".

Allerdings schränkte der 36-Jährige ein, dass die erlittenen Schäden bei geringen Temperaturen weiterhin zu Problemen führen.