Darts: Simon Whitlock geht ungewöhnlicher neuer Sportart nach

Simon Whitlock, WM-Finalist von 2010, lässt seine Darts-Karriere langsam austrudeln und geht neuerdings einer neuen Sportart nach.

Anfang 2025 verlor Simon Whitlock sein Tourcard. Seither nimmt der Australier nur noch selten an großen Turnieren teil.

Trotzdem konnte der mittlerweile 57-Jährige einige Erfolge feiern. Ende vergangenen Jahres gewann er beispielsweise die erste Ausgabe der PDC ANZ Premier League (ähnlich der Premier League in Europa), die an acht Spieltagen in verschiedenen Städten in Australien und Neuseeland ausgetragen wurde.

Doch Whitlock spielt nicht mehr nur Darts. Im "Double Tops"-Podcast erzählte der "Wizard" nun von einem ganz neuen Hobby: "Ich nehme hin und wieder etwas Geld mit Armwrestling mit. Ein Zehner hier, zwanzig Pfund da — es hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Arme meines Gegners sind."

"Es ist wahrscheinlich das Schlechteste, was man als Darts-Profi tun kann, aber ich liebe Armwrestling und fordere jeden Dartspieler heraus", so Whitlock weiter.