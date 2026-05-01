Michael van Gerwen wird von einem betrunkenen Mann ins Gesicht geschlagen. Ein Video zeigt seine aufbrausende Reaktion.

Der niederländische Dartsstar Michael van Gerwen wurde in einer Bar in seinem Heimatland von einem betrunkenen Mann ins Gesicht geschlagen.

In einem öffentlichen Video ist zu sehen, wie er sich in einem Gespräch mit einer Frau und einem Mann befindet, ehe ein weiterer Mann hinzukommt und den 37-Jährigen plötzlich attackiert.

Van Gerwen zeigte sich gegenüber "Sportnieuws.nl" anschließend genauso überrascht wie die umherstehenden Menschen: "Dieser Mann hatte offensichtlich zu viel getrunken, und es kam mir so vor, als käme seine Wut aus dem Nichts."

Und weiter: "Gerade als er sich auf den Weg zum Ausgang zu machen schien, schlug er plötzlich zu."