Dartsstar attackiert
Darts: Michael van Gerwen in Bar attackiert - so reagiert der Ex-Weltmeister
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
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Videoclip • 01:19 Min
Michael van Gerwen wird von einem betrunkenen Mann ins Gesicht geschlagen. Ein Video zeigt seine aufbrausende Reaktion.
Der niederländische Dartsstar Michael van Gerwen wurde in einer Bar in seinem Heimatland von einem betrunkenen Mann ins Gesicht geschlagen.
In einem öffentlichen Video ist zu sehen, wie er sich in einem Gespräch mit einer Frau und einem Mann befindet, ehe ein weiterer Mann hinzukommt und den 37-Jährigen plötzlich attackiert.
Van Gerwen zeigte sich gegenüber "Sportnieuws.nl" anschließend genauso überrascht wie die umherstehenden Menschen: "Dieser Mann hatte offensichtlich zu viel getrunken, und es kam mir so vor, als käme seine Wut aus dem Nichts."
Und weiter: "Gerade als er sich auf den Weg zum Ausgang zu machen schien, schlug er plötzlich zu."
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Van Gerwen entschuldigt sich für eigene Reaktion
Des Weiteren betonte er die Schuldzuweisung gegenüber dem Unbekannten, der sich anschließend kenntlich zeigte: "Dieser Mann weiß ganz klar, dass er im Unrecht war, denn er hat sich über Instagram entschuldigt."
Eigentlich sei der Abend gemütlich und sehr ruhig gewesen, laut van Gerwens Beschreibung. Anzeige wolle er nicht stellen.
Seine eigene Reaktion ordnete er wie folgt ein: "Natürlich ist es nicht richtig von mir, ihn zu verfolgen, aber das war eine automatische Schockreaktion."