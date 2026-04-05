German Darts Grand Prix 2026: Auch Bunting fehlt beim Turnier in München - sechs Stars nicht dabei

Am Osterwochenende steigt in München der German Darts Grand Prix. Gleich sechs Stars werden dabei fehlen. Auch Stephen Bunting gönnt sich eine Pause.

48 Darts-Stars kämpfen am Osterwochenende in München um die Nachfolge von Michael van Gerwen. Denn von Samstag bis Montag steigt in der bayerischen Landeshauptstadt der German Darts Grand Prix.

Nicht zum Feld zählen wird Stephen Bunting, mit dem die PDC Europe ebenso wie mit den auch fehlenden Luke Humphries sowie "MvG", Martin Schindler und Damon Heta für das Turnier wirbt. Anders als "Cool Hand Luke", der seine Teilnahme kurzfristig absagte, hat "The Bullet" laut "Sport1" jedoch gar nicht erst für das Turnier gemeldet.

Bunting soll diese Auszeit zwischen dem 9. und 10. Spieltag der Darts Premier League bereits länger geplant haben. Sein Fernbleiben hat demnach nichts mit den Buhrufen zu tun, die er kürzlich bei der European Darts Trophy in Göttingen hatte über sich ergehen lassen müssen.

Wie Bunting soll auch Weltmeister Luke Littler gar nicht erst geplant haben, nach München zu kommen. Mit Gerwyn Price, der am Donnerstag den Premier-League-Spieltag für sich entschied, Chris Dobey und Gary Anderson sagten neben Humphries weitere große Namen kurzfristig ab.