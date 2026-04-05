Darts
German Darts Grand Prix 2026: Auch Bunting fehlt beim Turnier in München - sechs Stars nicht dabei
Aktualisiert:von ran.de
ran Mehr Sport
Darts-Star hat neue Freundin! Fallon Sherrock ist Geschichte
Videoclip • 01:15 Min
Am Osterwochenende steigt in München der German Darts Grand Prix. Gleich sechs Stars werden dabei fehlen. Auch Stephen Bunting gönnt sich eine Pause.
48 Darts-Stars kämpfen am Osterwochenende in München um die Nachfolge von Michael van Gerwen. Denn von Samstag bis Montag steigt in der bayerischen Landeshauptstadt der German Darts Grand Prix.
Nicht zum Feld zählen wird Stephen Bunting, mit dem die PDC Europe ebenso wie mit den auch fehlenden Luke Humphries sowie "MvG", Martin Schindler und Damon Heta für das Turnier wirbt. Anders als "Cool Hand Luke", der seine Teilnahme kurzfristig absagte, hat "The Bullet" laut "Sport1" jedoch gar nicht erst für das Turnier gemeldet.
Bunting soll diese Auszeit zwischen dem 9. und 10. Spieltag der Darts Premier League bereits länger geplant haben. Sein Fernbleiben hat demnach nichts mit den Buhrufen zu tun, die er kürzlich bei der European Darts Trophy in Göttingen hatte über sich ergehen lassen müssen.
Wie Bunting soll auch Weltmeister Luke Littler gar nicht erst geplant haben, nach München zu kommen. Mit Gerwyn Price, der am Donnerstag den Premier-League-Spieltag für sich entschied, Chris Dobey und Gary Anderson sagten neben Humphries weitere große Namen kurzfristig ab.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix: Mittags-Session im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix: Mittags-Session im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix im Livestream
240 Min
German Darts Grand Prix: Schindler führt deutsche Riege an
Damit darf sich van Gerwen umso größere Hoffnungen auf seine erfolgreiche Titelverteidigung machen. "Mighty Mike" ist mit vier Erfolgen bislang Rekordsieger, außerdem siegte zweimal Humphries und einmal Michael Smith. Im vergangenen Jahr gewann er im Finale gegen Landsmann Gian van Veen, der nach den Absagen der beiden englischen Topstars als Dritter der Order of Merit der Bestplatzierte unter allen 48 Teilnehmern ist.
Aus deutscher Sicht sind mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Jan Schmidt, Marcel Hausotter, Finn Behrens und Kevin Troppmann sieben Spieler am Start. "The Wall" zählt zu den 16 Teilnehmern, die bereits fix in der zweiten Runde stehen.
Erstmals werden beim German Darts Grand Prix 230.000 Pfund ausgeschüttet, also gut 260.000 Euro. Der Sieger erhält 35.000 Pfund - rund 40.000 Euro.
Am ersten Tag gelang Marcel Hausotter eine große Überraschung: Der 34-Jährige gewann mit 6:4 gegen den enttäuschenden Raymond van Barneveld.
Im deutschen Duell zwischen Niko Springer und European-Tour-Debütant Jan Schmidt, welches Springer mit 6:5 gewinnen konnte.
Auch Ricardo Pietreczko ist dank eines 6:5-Sieges über Ian White weiter im Turnier. Kevin Troppmann und Finn Behrens schieden hingegen aus.