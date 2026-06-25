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US Darts Masters: PDC World Series in New York live - Streams, Modus, Teilnehmer und Preisgelder

Aktualisiert:

von ran

17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Darts Gala 2026: Fans feiern Party bei Sportevent in Hildesheim

Videoclip • 02:31 Min • Ab 12

Die achte Ausgabe des US Darts Masters, Teil der PDC World Series of Darts, steht in New York an. ran zeigt, wo Fans die Masters schauen können.

Im Rahmen der PDC World Series werden die US Darts Masters am 25. und 26. Juni in New York ausgetragen. Vergangenes Jahr sicherte sich Luke Humphries den Titel vor 4.000 Zuschauern im Theater at Madison Square Garden.

Bei der achten Ausgabe des Turniers werden auch Luke Littler, Gian van Veen, Jonny Clayton und andere europäische Spieler teilnehmen.

US Darts Masters: Diese Spieler sind dabei

Die 16 Teilnehmer des Turniers setzen sich aus den Acht der PDC-Teilnehmern und acht nordamerikanischen Repräsentanten zusammen.

Die nordamerikanischen Spieler setzen sich dabei aus  aus dem PDC Tour Card Holder, dem Sieger des CDC Continental Cups, dem Sieger der CDC Cross-Border Challenge, drei Spielern, die sich bei Qualifikationsturnieren durchsetzen, dem besten US-Amerikaner auf der CDC Tour 2026 und dem besten Kanadier auf der CDC Tour 2026 zusammen.

Die PDC-Repräsentanten:

Die Nordamerikanische Repräsentanten:

  • Jim Long (Kanada)

  • David Cameron (Kanada)

  • Alex Spellman (USA)

  • Leonard Gates (USA)

  • Gary Mawson (USA)

  • Fred Krueger (USA)

  • Adam Sevada (USA)

  • Brayden Hall (Kanada)

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US Darts Masters: Das sind die Preisgelder

Bei den US Darts Masters werden insgesamt 100.000 Pfund in Preisgeldern ausgeschüttet. So verteilt sich die Summe auf die Platzierungen:

  • Achtelfinalisten: £ 1.750 (2.017,58 Euro)

  • Viertelfinalisten £ 5.000 (5.764,50 Euro)

  • Halbfinalisten: £ 10.000 (11.529,00 Euro)

  • Finalist: £ 16.000 (18.446 Euro)

  • Gewinner: £ 30.000 (34.587,00 Euro)

US Darts Masters live in New York: Das ist der Spielmodus des Turniers

Das gesamte Turnier wird im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runde und im Viertelfinale wird ein Best of 11 Legs gespielt. Im Halbfinale wird dann ein Best of 13 Legs und im Finale ein Best of 15 Legs gespielt.

Die erste Runde wird am Samstag, den 27. Juni, gespielt. Das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale selbst werden am Sonntag, den 28. Juni, ausgetragen.

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US Darts Masters: Wo wird das Darts-Turnier übertragen?

Das Turnier wird vom Streamingdienst DAZN sowie dem Streamingportal Pluto TV übertragen. Pluto TV ist frei empfangbar und benötigt keine Anmeldung. DAZN ist ein kostenpflichtiger Anbieter.

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