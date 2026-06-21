17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen Darts Gala 2026: Fans feiern Party bei Sportevent in Hildesheim Videoclip • 02:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die achte Ausgabe des US Darts Masters, Teil der PDC World Series of Darts, steht in New York an. ran zeigt, wo Fans die Masters schauen können.

US Darts Masters: Diese Spieler sind dabei Die 16 Teilnehmer des Turniers setzen sich aus den Acht der PDC-Teilnehmern und acht nordamerikanischen Repräsentanten zusammen. Die nordamerikanischen Spieler setzen sich dabei aus aus dem PDC Tour Card Holder, dem Sieger des CDC Continental Cups, dem Sieger der CDC Cross-Border Challenge, drei Spielern, die sich bei Qualifikationsturnieren durchsetzen, dem besten US-Amerikaner auf der CDC Tour 2026 und dem besten Kanadier auf der CDC Tour 2026 zusammen. Die PDC-Repräsentanten: Luke Littler (England)

Luke Humphries (England)

Gian van Veen (Niederlande)

Jonny Clayton (Wales)

James Wade (England)

Gerwyn Price (Wales)

Josh Rock (Nordirland)

Stephen Bunting (England) Die Nordamerikanische Repräsentanten: Jim Long (Kanada)

David Cameron (Kanada)

Alex Spellman (USA)

Leonard Gates (USA)

Gary Mawson (USA)

Fred Krueger (USA)

Adam Sevada (USA)

Brayden Hall (Kanada)

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US Darts Masters: Das sind die Preisgelder Bei den US Darts Masters werden insgesamt 100.000 Pfund in Preisgeldern ausgeschüttet. So verteilt sich die Summe auf die Platzierungen: Achtelfinalisten: £ 1.750 (2.017,58 Euro)

Viertelfinalisten £ 5.000 (5.764,50 Euro)

Halbfinalisten: £ 10.000 (11.529,00 Euro)

Finalist: £ 16.000 (18.446 Euro)

Gewinner: £ 30.000 (34.587,00 Euro)

US Darts Masters live in New York: Das ist der Spielmodus des Turniers Das gesamte Turnier wird im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runde und im Viertelfinale wird ein Best of 11 Legs gespielt. Im Halbfinale wird dann ein Best of 13 Legs und im Finale ein Best of 15 Legs gespielt. Die erste Runde wird am Samstag, den 27. Juni, gespielt. Das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale selbst werden am Sonntag, den 28. Juni, ausgetragen.

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