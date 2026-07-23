ran Mehr Sport Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Beim World Matchplay führte Cameron Menzies gegen Ross Smith, doch dann kam der Schotte plötzlich ins Taumeln. Aus gesundheitlichen Gründen musste er das Match abbrechen. Die PDC gab am Abend leichte Entwarnung, auch Menzies selbst meldete sich.

Sorgen um Cameron Menzies. Eigentlich begann sein Zweitrundenspiel beim World Matchplay in Blackpool vielversprechend: Mit 2:1 Legs führte der Schotte gegen den Engländer Ross Smith. Doch dann zögerte Menzies bei einer Aufnahme plötzlich ungewöhnlich lange. Merklich benommen und kreidebleich griff er sich an sein linkes Ohr, ehe er vom Oche taumelte, sich immer wieder mit seinen Händen auf den Knien abstützte und schließlich von den Offiziellen von der Bühne geführt wurde. Menzies konnte die Partie am Mittwochabend nicht mehr fortsetzen. Laut "Sky Sports UK" habe er sich "unwohl gefühlt" und wurde vor Ort von medizinischen Einsatzkräften behandelt.

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