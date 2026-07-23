Darts
World Matchplay: Sorgen um Cameron Menzies - Dartsprofi meldet sich via Social Media
Aktualisiert:von ran.de
ran Mehr Sport
Darts: Seltener Anblick - Luke Littler posiert im Fischerhut
Videoclip • 01:19 Min
Beim World Matchplay führte Cameron Menzies gegen Ross Smith, doch dann kam der Schotte plötzlich ins Taumeln. Aus gesundheitlichen Gründen musste er das Match abbrechen. Die PDC gab am Abend leichte Entwarnung, auch Menzies selbst meldete sich.
Sorgen um Cameron Menzies.
Eigentlich begann sein Zweitrundenspiel beim World Matchplay in Blackpool vielversprechend: Mit 2:1 Legs führte der Schotte gegen den Engländer Ross Smith. Doch dann zögerte Menzies bei einer Aufnahme plötzlich ungewöhnlich lange.
Merklich benommen und kreidebleich griff er sich an sein linkes Ohr, ehe er vom Oche taumelte, sich immer wieder mit seinen Händen auf den Knien abstützte und schließlich von den Offiziellen von der Bühne geführt wurde.
Menzies konnte die Partie am Mittwochabend nicht mehr fortsetzen. Laut "Sky Sports UK" habe er sich "unwohl gefühlt" und wurde vor Ort von medizinischen Einsatzkräften behandelt.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
PDC und Menzies geben Entwarnung
Später am Abend gab die PDC in einem Statement Entwarnung: "Cameron litt unter hohem Blutdruck, weswegen er sich schwindelig und schwach fühlte. Nach einer Untersuchung durch das medizinische Team vor Ort wurde Cameron als gesund genug bewertet, um in seine Unterkunft zurückkehren zu können. Wir wünschen Cameron das Beste und freuen uns darauf, ihn bald wieder in Aktion zu sehen."
Auch Menzies selbst meldete sich zu Wort. "Vielen Dank an alle, die sich gemeldet und Nachrichten geschickt haben. Mir geht es gut", schrieb er auf Facebook.
Nach einer 20-minütigen Pause wurde Tag 5 des World Matchplay mit der Begegnung von Gian van Veen gegen Wessel Nijman fortgesetzt. Ross Smith zog kampflos in die Runde der letzten Acht ein.
Mehr Darts-News
Darts
Darts: Die Viertelfinals des PDC World Matchplay 2026 heute mit Luke Littler und Gary Anderson live im TV, Stream und Ticker
Sport
Neundarter! Littler im Viertelfinale des World Matchplay
Sport
Auch Schindler beim World Matchplay raus
Darts
Sensation verpasst: Springer fordert Littler nur kurz
World Matchplay (Darts)
Warum Springer gegen Littler an eine Chance glaubt
Darts
Finalfluch beendet: Clemens gewinnt ersten PDC-Titel