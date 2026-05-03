Eishockey
DEL-Finale heute live: Adler Mannheim vs. Eisbären Berlin - Spiel fünf im Duell um die Meisterschaft
Aktualisiert:von ran.de
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Nach eindrucksvoller Einzelleistung: Eisbären Berlin stehen im DEL-Finale
Videoclip • 01:06 Min • Ab 12
Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht vor dem Ende. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) neigt sich dem Ende entgegen. Als Titelverteidiger gingen die Eisbären Berlin in die DEL-Spielzeit, die 32. Spielzeit der Wettbewerbshistorie.
Und der Klub aus der Hauptstadt hat tatsächlich die Chance, erneut die Meisterschaft zu feiern.
Im DEL-Finale geht es gegen die Adler Mannheim, die erstmals seit 2019 wieder Meister werden könnten. Aktuell führt Berlin in der Finalserie mit 3:1.
ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).
DEL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
In der DEL-Saison 2025/26 sind 14 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Eishockey-Spielklasse.
Im Finale treffen die Adler Mannheim auf die Eisbären Berlin.
DEL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele der Finalserie auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Ausgewählte Spiele der Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga werden über Joyn im Livestream zu sehen sein.
Das fünfte Spiel ist nicht live auf Joyn zu sehen. Ein mögliches Spiel sechs würde hingegen wieder live auf Joyn laufen.
Das nächste Spiel:
Partie: Spiel 5 - Eisbären Berlin - Adler Mannheim
Datum: 3. Mai 2026
Uhrzeit: 16:30 Uhr
DEL-Finale: Wann finden die nächsten Spiele statt?
Spiel 5: 3. Mai; 16:30 Uhr: Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim
Spiel 6 - TBD wenn notwendig (live auf Joyn)