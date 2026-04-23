Eishockey in der DEL: Kölner Haie haben ihr Playoff-Aus selbst zu verantworten - ein Kommentar

ran Eishockey WM live Schweizer Nationaltrainer gesteht gefälschtes Corona-Zertifikat Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Die Kölner Haie erspielen sich die beste Ausgangssituation für die Playoffs – nur um sie dann an die Konkurrenz abzugeben. Ein fataler Fehler.

Es hätte die Saison der Kölner Haie werden sollen. Endlich die Meisterschaft. Nach 23 Jahren Warten. Im 24. Anlauf. In der 23. Saison und aller Voraussicht nach letzten von Moritz Müller im Dress der Haie. Nur für diesen Klub. Jetzt erst recht! Das deutsche Eishockey-Team greift wieder an - alle WM-Spiele live auf ProSieben und auf Joyn Und dann schießen die Haie auch tatsächlich in der Hauptrunde alles und jeden Gegner in Grund und Boden. Spielerisch überragend. Setzen einen Rekord für die längste Siegesserie, stellen den Punkterekord ein.

DEL: Titelträume zerschellen an den Eisbären Alles deutet darauf hin, dass nur wenig bis nichts sie aufhalten kann. Sie erspielen sich die beste Ausgangslage. Als Hauptrundenerster können sie in den Best-of-Seven-Serien immer mit Heimspielen in den Begegnungen 1, 3, 5 und 7 rechnen - wenn 5 und 7 überhaupt benötigt werden. Der Heimvorteil liegt klar auf ihrer Seite, nachdem die Haie einen neuen Europa-Rekord in Sachen Zuschauer gesetzt hatten. Was soll diese Mannschaft und Fans noch stoppen? DEL-Finale: Spiel 1 zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin am 24. April live ab 19:00 Uhr im Stream auf Joyn Seit Montagabend wissen wir: die Eisbären Berlin. Statt der Kölner steht der Rekordmeister nach dem 4:1 im sechsten Spiel wieder im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

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Kölner Haie: Der verlorene Heimvorteil Aber ein Grund, warum die Haie an den Eisbären gescheitert sind, liegt auf Seiten der Kölner, sie sind selbst schuld, haben sich ihr Grab selbst geschaufelt. Alles wegen eines Vertrags – mit der eigenen Arena. Denn der Heimvorteil war dahin. Jede Serie begann für die Kölner mit einem Auswärtsspiel, um die Arena für Konzerte und Events besser freihalten zu können – die herausgespielte beste Ausgangslage war einfach weg. Statt der Zauberformel 1, 3, 5, 7 hießen die Höllenzahlen nun 2, 4, 6, 7 – erst im letzten Spiel wäre es für die Kölner zum Heimvorteil gekommen. Das mag im Viertelfinale gegen die Schwenninger Wild Wings noch nicht ins Gewicht gefallen sein. Das zeigt der Sweep nach vier Spielen. Aber in der Serie gegen die Eisbären bekamen die Haie dies zu spüren. Dann, wenn Kleinigkeiten entscheiden. Eben wie der Heimvorteil, wenn man eine Serie zu Hause eröffnet, mit einer Serienführung im Rücken spielt.

Eishockey: Die Haie sind selbst schuld Köln und Berlin gewannen ihre Heimspiele, 2:2 stand es nach vier Spielen. Auch das fünfte Spiel gewann die Heimmannschaft – aber eben die Eisbären statt der Haie. Statt in der Serie zu führen, lief Köln jedes Mal einem Serien-Rückstand hinterher. 0:1, 1:2, 2:3 – und dies machte sich in Spiel 6 bemerkbar. Insbesondere im ersten Drittel, in dem die Haie teils wie gelähmt wirkten. Die Folge, 0:2 hinten. Nur noch auf 1:2 herangekommen, zwei Empty Netter kassiert, Spiel verloren, Serie verloren, Saison verloren. Wie hätte es ausgesehen, wenn die Kölner die Serie mit einem Heimspiel und -sieg begonnen hätten, auch Spiel 3 und 5 vor eigenem Publikum? Der psychologische Vorteil – durch den Wechsel des Heimrechts in den ersten 6 Spielen klar auf Seiten der Berliner. Alles wegen der eigenen Arena. Selbst schuld. Auch interessant: NHL: Leon Draisaitl vor Comeback: "Fühle mich gut"

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