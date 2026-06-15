NHL: Carolina Hurricanes gewinnen den Stanley Cup

ran Eishockey WM live Eishockey-WM: Kahun berichtet - Frühstück mit einer NHL-Legende Videoclip • 02:33 Min Link kopieren Teilen

Die Carolina Hurricanes haben auf fremdem Eis zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup gewonnen. Die Mannschaft aus North Carolina besiegte die Vegas Golden Knights auswärts mit 3:0 und feierte damit im sechsten Spiel der Best-of-seven-Finalserie den entscheidenden vierten Sieg. Von insgesamt 19 Playoff-Spielen verlor Carolina nur drei.

Die Carolina Hurricanes haben den Stanley Cup gewonnen! Nach einem 3:0-Sieg bei den Las Vegas Golden Knights entschieden die "Canes" die Serie mit 4:2. Nach den ersten drei Duellen der Finalserie hatten die Canes noch 1:2 zurückgelegen, entschieden dann aber die folgenden drei für sich.

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