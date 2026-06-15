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NHL: Carolina Hurricanes gewinnen den Stanley Cup
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:33 Min
Die Carolina Hurricanes haben auf fremdem Eis zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup gewonnen. Die Mannschaft aus North Carolina besiegte die Vegas Golden Knights auswärts mit 3:0 und feierte damit im sechsten Spiel der Best-of-seven-Finalserie den entscheidenden vierten Sieg. Von insgesamt 19 Playoff-Spielen verlor Carolina nur drei.
Die Carolina Hurricanes haben den Stanley Cup gewonnen! Nach einem 3:0-Sieg bei den Las Vegas Golden Knights entschieden die "Canes" die Serie mit 4:2.
Nach den ersten drei Duellen der Finalserie hatten die Canes noch 1:2 zurückgelegen, entschieden dann aber die folgenden drei für sich.
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Jon Staal wird Playoff-MVP
Chefcoach Rob Brind'Amour war beim ersten Stanley-Cup-Triumph noch der Kapitän der Mannschaft gewesen. Der amtierenden Kapitän Jon Staal wurde nach acht Treffern und vier Assists in den Playoffs zum MVP gewählt.
Wie in den vorangegangenen Spielen konnten sich die Canes auf Torhüter Brandon Bussi verlassen, der erst gegen Ende der dramatischen dritten Partie, einem packenden 4:5 nach zwei Verlängerungen, in die Mannschaft gekommen war. Mit 22 gehaltenen Schüssen sicherte er sich den ersten Shutout seiner Karriere.
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