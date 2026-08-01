ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern ist auch beim Franz-Beckenbauer-Supercup 2026 mit dabei. Doch wer ist der Gegner der Münchner?

Im Franz-Beckenbauer-Supercup 2026 trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund (am 22. August live in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn). Es wird die erste Titel-Chance der neuen Saison sein. Gespielt wird erneut am Wochenende der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, wodurch die beiden Supercup-Teams dort verspätet einsteigen werden.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:00 Uhr • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 16:00 Uhr • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 16:00 Uhr • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Franz-Beckenbauer-Supercup: Borussia Dortmund trifft auf den FC Bayern Die Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokal-Sieger antritt. Da der FC Bayern das Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart gewonnen hat, verpassen die Schwaben den Einzug in den Supercup. Stattdessen heißt der Gegner der Double-Bayern Vize-Meister Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund vs. Bayern München: Wer überträgt den Franz-Beckenbauer-Supercup im Free-TV? Der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird auch 2026 im Free-TV in Sat.1 übertragen.

Bayern München zu Gast bei Borussia Dortmund: Wer zeigt den Franz-Beckenbauer-Supercup im Pay-TV? Das Spiel ist am Samstag, 22. August, um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Franz-Beckenbauer-Supercup live: Wo kann ich BVB vs. FC Bayern im Livestream sehen? Das Spiel zwischen Dortmund und Bayern wird im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Wo gibt es einen Liveticker zum Franz-Beckenbauer-Supercup? Einen Liveticker zum Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Borussia Dortmund vs. Bayern München: Übersicht zur Übertragung des Franz-Beckenbauer-Supercup Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München

Datum und Uhrzeit: 22. August 2026; 20:30 Uhr

Austragungsort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Niko Kovac (Borussia Dortmund)

Free-TV: Sat.1

Pay-TV: Sky

Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV

Liveticker: ran.joyn.de

Franz-Beckenbauer-Supercup: Wie lief das Finale zwischen Bayern und Stuttgart im Vorjahr? Der FC Bayern gewann das Spiel in Stuttgart mit 2:1. Harry Kane brachte die Bayern in der 18. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Luis Diaz in der 77. Minute auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Jamie Leweling in der dritten Minute der Nachspielzeit kam letztlich zu spät.

Franz-Beckenbauer-Supercup: So liefen die letzten zehn Partien 2025: FC Bayern München – VfB Stuttgart (2:1)

2024: Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart (2:2, 4:3 n.E.)

2023: RB Leipzig – FC Bayern München (3:0)

2022: FC Bayern München – RB Leipzig (5:3)

2021: FC Bayern München – Borussia Dortmund (3:1)

2020: FC Bayern München – Borussia Dortmund (3:2)

2019: Borussia Dortmund – FC Bayern München (2:0)

2018: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt (5:0)

2017: FC Bayern München – Borussia Dortmund (2:2, 5:4 n.E.)

2016: FC Bayern München – Borussia Dortmund (2:0) Der FC Bayern war nur im Jahr 2024 nicht vertreten, als Double-Sieger Leverkusen gegen Vize-Meister Stuttgart nach Elfmeterschießen gewann. Die Bayern konnten bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen. Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich.

- Anzeige -

- Anzeige -

Franz-Beckenbauer-Supercup: Wer ist der Rekordsieger des Wettbewerbs? 11 Titel: FC Bayern München (zuletzt 2025)

6 Titel: Borussia Dortmund (zuletzt 2019)

3 Titel: SV Werder Bremen (1988, 1993, 1994)

2 Titel: RB Leipzig (2022, 2023)

1 Titel: VfB Stuttgart (1992), Bayer 04 Leverkusen (2024), FC Schalke 04 (2011), VfL Wolfsburg (2015), 1. FC Kaiserslautern (1991) Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups, der mit Unterbrechungen und unter anderem Namen seit 1987 ausgetragen wird. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg 2026 aber durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken.

Wann wurde der Supercup nach Franz-Beckenbauer benannt? Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gaben im Dezember 2024 bekannt, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen wird. Das Finale 2025 zwischen Bayern und Stuttgart war demnach die Premiere. Fußball-Deutschland möchte mit der Unbenennung das Lebenswerk der am 7. Januar 2024 verstorbenen Ikone Franz Beckenbauer würdigen. Der Wettbewerb wird grundsätzlich seit 1987 ausgetragen und hieß zu Beginn offiziell DFB- und später DFL-Supercup.