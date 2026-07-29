ran Rugby Rugby - Highlights: Anton Segner erneut für die All Blacks gegen Irland Videoclip • 02:56 Min Link kopieren Teilen

Rugby-Profi Anton Segner steht im Kader der All Blacks für die Greatest Rivalry Tour. Der 24-Jährige ist der erste gebürtige Deutsche, der für die A-Nationalmannschaft von Neuseeland spielt.

Anton Segner darf sich über den nächsten Meilenstein in seiner Karriere freuen. Der gebürtige Frankfurter steht im 44-köpfigen Kader der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft und wird bei der Greatest Rivalry Tour mit dabei sein. Die Tour geht vom 8. August bis zum 13. September und umfasst insgesamt acht Partien in Südafrika. Gleich viermal geht es dabei gegen die "Springboks", die südafrikanische Nationalmannschaft. Hier kostenlos streamen: Anton Segner und die All Blacks testen gegen Südafrika "Diese Tour wird uns herausfordern und das Beste von uns verlangen. Wir haben einen Kader ausgewählt, von dem wir wissen, dass er der Herausforderung gewachsen ist. Es ist eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Testspielern und einer Kohorte jüngerer Spieler, die gerne hart arbeiten und ihre Fähigkeiten auf Tour präsentieren wollen", erklärte Neuseeland-Cheftrainer Dave Rennie vor Antritt der Reise.

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Rugby: Anton Segner spielte früher für Deutschland Segner spielte einst für die deutsche U16-Nationalmannschaft und den SC Frankfurt 1880, ehe er mit einem Sportstipendium ausgestattet nach Neuseeland zog. Über die neuseeländische Schülerauswahl und die U20-Nationalmannschaft schaffe der 24-Jährige den Sprung ins A-Team seiner Wahl-Heimat. Am 11. Juli 2026 feierte Segner als erster gebürtiger Deutscher sein Debüt bei den "All Blacks". Er kam am zweiten Spieltag der Nations Championship gegen Italien zur Halbzeitpause ins Spiel. Dabei konnte er sich offenbar im neuseeländischen Kader festsetzen. Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die "All Blacks" aufzulaufen.

Rugby: Die Greatest Rivalry-Tour im TV und Livestream Die vier Aufeinandertreffen von Neuseeland und Südafrika können allesamt kostenlos verfolgt werden. Die Matches in der Nacht vom 22. auf den 23. August sowie in der Nacht vom 29. auf den 30. August (jeweils ab 3 Uhr) werden auf ProSieben MAXX im Free-TV und auf Joyn im Livestream übertragen. Die Partien in der Nacht zum 6. September (ab 3 Uhr) und am 13. September (ab 9 Uhr) laufen live im kostenlosen Joyn-Stream.

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